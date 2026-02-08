Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας για επεισόδια στο ΑΠΘ: Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο

Υπομονή και υπευθυνότητα εν αναμονή της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας, συνιστά η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας σε ανακοίνωσή της για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) πέριξ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σημειώνοντας ότι «οι ουσιαστικές και “σοβαρές” συλλήψεις απαιτούν χρόνο».

Η Ένωση, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «313 προσαγωγές… », καταδικάζει την οργανωμένη δράση ομάδων ατόμων, όπως αναφέρει, που προκάλεσαν τα επεισόδια αυτά «επιτιθέμενες κατά αστυνομικών δυνάμεων με βόμβες μολότοφ και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, με συνέπεια τον τραυματισμό συναδέλφου μας και την πρόκληση υλικών ζημιών σε περιουσίες πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από μολότοφ κατά τα επεισόδια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης σε ανάρτησή του στο Facebook ανέβασε μια φωτογραφία που αποτυπώνει την κατάσταση της στολής του αστυνομικού.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας έδωσε διορία 48 ωρών στις Πρυτανικές Αρχές ώστε να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν προκύψει και προειδοποιεί ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν». Από την πλευρά τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ αποδίδουν τα επεισόδια σε εξτρεμιστικά στοιχεία και διαψεύδουν ότι είχαν δώσει άδεια για το πάρτι.

Τι απαντά η Ένωση στην κριτική ότι δεν έγιναν συλλήψεις

Αφού συγχαίρει τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Τζήμα και τους αστυνομικούς που επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, η Ένωση απαντά σε «όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη».

«Θεωρούμε υποχρέωσή μας να συγχαρούμε τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης κ. ΤΖΗΜΑ για τη συνολική διαχείριση των σοβαρών αυτών επεισοδίων, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών, και πρωτίστως να συγχαρούμε τους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν με επαγγελματισμό και ψυχραιμία – ιδίως τις διμοιρίες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή – χάρη στους οποίους επιτεύχθηκε η αποκατάσταση της τάξης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 313 προσαγωγές.

Σε όσους κακοπροαίρετα σπεύδουν να σχολιάσουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία»

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει στην ανακοίνωση ότι η «επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών».

Η ανακοίνωση που υπογράφεται από το προεδρείο της Ένωσης καταλήγει: «Ζητούμε, συνεπώς, από όσους προβαίνουν σε πρόωρα συμπεράσματα να επιδείξουν την αναγκαία υπομονή και υπευθυνότητα, αναμένοντας την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας».