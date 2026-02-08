Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Σύνοψη από το

  • Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
  • Πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,6%.
  • Στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 10,9%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,6%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 10,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 15%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11%
  • ANT1 – Σαββατοκύριακο Παρέα 5,9%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,9%
  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 10,7%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 9,6%
  • ANT1 – Σαββατοκύριακο Παρέα 5,6%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,4%

