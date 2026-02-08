Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,6%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 10,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%

SKAI – Οι Δεκατιανοί 15%

MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11%

ANT1 – Σαββατοκύριακο Παρέα 5,9%

OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό