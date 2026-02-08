Τηλεθέαση (7/2): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου;

Οι πρωινές εκπομπές έδωσαν για ακόμη μία φορά τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, πρώτο στο γενικό κοινό βγήκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» με 18,6%, ενώ στο δυναμικό κοινό την κορυφή κατέκτησε το «Χαμογέλα και Πάλι» με 10,9%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 15%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 11%
- ANT1 – Σαββατοκύριακο Παρέα 5,9%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 5,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 10,9%
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 10,7%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 9,6%
- ANT1 – Σαββατοκύριακο Παρέα 5,6%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 4,4%