Νάντια Ρηγάτου

Media

Έχω παιδιά: Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό

Το «Έχω παιδιά» συνεχίζει να περιγράφει την απαιτητική – και συχνά σουρεαλιστική – καθημερινότητα του γονιού στο νέο διπλό επεισόδιο απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Τι αγχώνει περισσότερο έναν γονιό; Ένα παιδί επιρρεπές στα ατυχήματα ή μια μέρα άνευ σχολείου που φέρνει αναγκαστικά τα παιδιά στην δουλειά;

Στην κωμική σειρά του MEGA, «Έχω Παιδιά», η άρνηση της πραγματικότητας είναι η καλύτερη άμυνα.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Έχω Παιδιά»

Επεισόδιο 3 – «Άρνηση» (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου)

Μετά από ακόμη ένα «θεαματικό» ατύχημα του Τάσου, ο Μιχάλης και η Σάρα επιλέγουν τη σιγουριά της άρνησης: αρνούνται πεισματικά να αποδεχτούν ότι ο γιος τους είναι επιρρεπής στα χτυπήματα.

Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας καταλήγουν στον ψυχολόγο αναζητώντας απαντήσεις, ενώ ο Σταύρος κυριεύεται από πανικό όταν μια εφαρμογή στο κινητό του τον προειδοποιεί για έναν επικείμενο μεγάλο σεισμό. 

Επεισόδιο 4 – «Παιδιά στη δουλειά» (Κυριακή 8 Φεβρουαρίου)

Μια απεργία ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό και ο Μιχάλης με τη Σάρα αναγκάζονται να πάρουν τα παιδιά μαζί τους στους χώρους εργασίας τους.

Η μικρή Χαρά μεταμορφώνεται αναπάντεχα στο «γούρι» του Τόνι και ανακηρύσσεται σε creative γκουρού της Chenua. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος περνάει από την «εκπαίδευση» του Στεφ και της Σόφης και φέρνει το Urbanic ένα βήμα πριν την ολική κατάρρευση.

Δείτε το τρέιλερ

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

 Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

 

15:57 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

