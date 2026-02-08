Το Τελευταίο Νησί: Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ κάνει πρεμιέρα απόψε με διπλό επεισόδιο

Σύνοψη από το

  • Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ, «Το Τελευταίο Νησί», κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.
  • Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός γιατρού που επιλέγει να ζήσει απομονωμένος σε ένα ακριτικό νησί για να ξεφύγει από ένα βαρύ προσωπικό τραύμα. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπος με στοιχειωμένα μυστικά και δυνατούς έρωτες.
  • Η άφιξη της Μαρίας και του γιου της στο νησί ταράζει τις εύθραυστες ισορροπίες της μικρής κοινωνίας, φέρνοντας στην επιφάνεια μνήμες που όλοι προσπαθούν να κρατήσουν θαμμένες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ«Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, του οποίου η ζωή ανατρέπεται δραματικά έπειτα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από τα μαθητικά τους χρόνια.

Προσπαθώντας να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να βρει ξανά τον εαυτό του, ο Παύλος αφήνει πίσω του τα πάντα και χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.

Εκεί, η καθημερινή του επαφή με τους ανθρώπους του τόπου θα τον φέρει αντιμέτωπο με στοιχειωμένα μυστικά, απρόσμενες αποκαλύψεις και δυνατούς έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη ζωή του.

Καθώς το παρόν μπλέκεται επικίνδυνα με το παρελθόν, ο Παύλος θα ανακαλύψει ότι όσα προσπαθείς να ξεχάσεις μπορούν να σε βρουν ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο…

Τι θα δούμε απόψε, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 1ο: «Η επέτειος»

Σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου, ο Παύλος, ένας γιατρός που έχει επιλέξει να ζήσει απομονωμένος, για να ξεφύγει από ένα βαρύ προσωπικό τραύμα, προσφέρει φροντίδα στους λιγοστούς κατοίκους.

Η άφιξη της Μαρίας και του έφηβου γιου της, Γιώργου, στο παλιό οικογενειακό τους σπίτι, ταράζει τις εύθραυστες ισορροπίες της μικρής κοινωνίας και φέρνει στην επιφάνεια μνήμες που όλοι προσπαθούν να κρατήσουν θαμμένες.

Την ίδια στιγμή, η ισχυρή Δέσποινα συγκρούεται με τη δήμαρχο για το μέλλον του νησιού, αποκαλύπτοντας υπόγειες εντάσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα.

Καθώς οι ζωές των κατοίκων διασταυρώνονται, γίνεται σαφές πως το νησί κρύβει παλιά τραύματα και τίποτα δεν μένει πραγματικά στο παρελθόν. Η γέννηση ενός ζώου, προμηνύει το κακό που έρχεται στον τόπο.

Επεισόδιο 2ο: «Η άφιξη»

Ένα ξαφνικό περιστατικό υγείας φέρνει τη Μαρία και τον γιο της, Γιώργο, στο ιατρείο του Παύλου, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική τους συνάντηση και ανοίγοντας έναν εύθραυστο δεσμό εμπιστοσύνης.

Καθώς η Μαρία προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της βρίσκοντας δουλειά στο καφενείο της Δέσποινας, έρχεται αντιμέτωπη με ισορροπίες και άγραφες ιεραρχίες του νησιού.

Την ίδια στιγμή, ο Σταμάτης εμπλέκεται πιο βαθιά στις σκοτεινές μεταφορές της Δέσποινας, ενώ το παρελθόν του σπιτιού της Μαρίας αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από γράμματα, φήμες και μισόλογα. Στο πρώτο συμβούλιο του νησιού, οι παλιοί διχασμοί ξυπνούν, προμηνύοντας ότι τίποτα δεν θα μείνει κρυφό για πολύ.

Δείτε το τρέιλερ:

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη

15:57 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

