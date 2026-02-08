Γενέθλια για τη Μελίνα Νικολαΐδη: Η τούρτα – έκπληξη και οι κονκάρδες που έγραφαν «aionia bouzouksou» – BINTEO

Γενέθλια έχει η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία κλείνει τα 22. Με φίλους χθες πήγε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η κόρη της τραγουδίστριας και του Ντέμη Νικολαΐδη το γιόρτασε με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερα happenings.

Η παρέα της φορούσε κονκάρδα στο πέτο, η οποία ανέγραφε ένα νέο… παρατσούκλι της, το «aionia bouzouksou» που αντιστοιχεί στη Μελίνα μιας και λατρεύει τον συγκεκριμένο τρόπο διασκέδασης.

Κάποια στιγμή όλοι μαζί συγκεντρώθηκαν στο καμαρίνι της Δέσποινας Βανδή για να σβήσουν τα κεράκια της τούρτας της Μελίνας, η οποία μάλιστα έκανε και μια ευχή, ενώ δέχτηκε και τα τρυφερά φιλιά της μητέρας της για τα γενέθλιά της.

