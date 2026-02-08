Γενέθλια για τη Μελίνα Νικολαΐδη: Η τούρτα – έκπληξη και οι κονκάρδες που έγραφαν «aionia bouzouksou» – BINTEO

  • Η Μελίνα Νικολαΐδη γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της με φίλους σε νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή.
  • Η παρέα της φορούσε κονκάρδες με το νέο παρατσούκλι της, το «aionia bouzouksou», καθώς η Μελίνα λατρεύει αυτόν τον τρόπο διασκέδασης.
  • Η τούρτα-έκπληξη για τα γενέθλια της Μελίνας σβήστηκε στο καμαρίνι της Δέσποινας Βανδή, με την εορτάζουσα να δέχεται και τρυφερά φιλιά από τη μητέρα της.
Μελίνα Νικολαΐδη - Δέσποινα Βανδή

Γενέθλια έχει η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία κλείνει τα 22. Με φίλους χθες πήγε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει η μητέρα της, Δέσποινα Βανδή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η κόρη της τραγουδίστριας και του Ντέμη Νικολαΐδη το γιόρτασε με πολλή χαρά και ακόμη περισσότερα happenings.

Η παρέα της φορούσε κονκάρδα στο πέτο, η οποία ανέγραφε ένα νέο… παρατσούκλι της, το «aionia bouzouksou» που αντιστοιχεί στη Μελίνα μιας και λατρεύει τον συγκεκριμένο τρόπο διασκέδασης.

Κάποια στιγμή όλοι μαζί συγκεντρώθηκαν στο καμαρίνι της Δέσποινας Βανδή για να σβήσουν τα κεράκια της τούρτας της Μελίνας, η οποία μάλιστα έκανε και μια ευχή, ενώ δέχτηκε και τα τρυφερά φιλιά της μητέρας της για τα γενέθλιά της.

18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

