Έχω παιδιά: Σάρα, Μιχάλης, Τάσος και Χαρά επιστρέφουν σε ξεκαρδιστικές, νέες περιπέτειες

  • Η κωμική σειρά «Έχω παιδιά» επιστρέφει με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00.
  • Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά, η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι, επιστρέφουν στις οθόνες μας.
  • Το «Έχω Παιδιά», σε σενάριο Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, θα συνεχίσει να καταγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας.
Η κωμική σειράΈχω παιδιά” που επαναπροσδιόρισε το είδος της οικογενειακής κωμωδίας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού με το ευφυές και άμεσο χιούμορ της, επιστρέφει με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Η πρεμιέρα της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», αναμένεται να δώσει το σύνθημα για μια νέα σεζόν γεμάτη αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε, αλλά λίγοι έχουν την ευρηματικότητα να τις πουν με τόσο διασκεδαστικό τρόπο.

Σε σενάριο Λάμπρου Φισφή και σκηνοθεσία Διονύση Φερεντίνου, το «Έχω Παιδιά» θα συνεχίσει να καταγράφει την καθημερινότητα μιας οικογένειας που προσπαθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε σχολικές υποχρεώσεις, προσωπικά «θέλω» και την αιχμηρή κριτική συγγενών και φίλων.

Η Σάρα, ο Μιχάλης, ο Τάσος και η Χαρά –η ακαταμάχητη οικογένεια Πολίτη από το Παγκράτι– επιστρέφουν στις οθόνες μας, έτοιμοι να μας υπενθυμίσουν ότι το χάος της καθημερινότητας είναι πάντα πιο υποφερτό όταν το αντιμετωπίζεις με χιούμορ.

Δείτε εδώ το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης 

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

 Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

