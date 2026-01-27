Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων υπό τον Πρωθυπουργό

Σύνοψη από το

  • Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα (27/1) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μαξίμου.
  • Στη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του προέδρου της ΕΕΕΔΕΕ και περιφερειαρχών από τις πληγείσες περιοχές.
  • Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», τονίζοντας την ανάγκη αυστηρής εφαρμογής μέτρων και απορρίπτοντας τον μαζικό εμβολιασμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκης

Αναλυτικά, ο Πρωθυπουργός, στις 10:00 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η γενική διευθύντρια Κτηνιατρικής υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

  • Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
  • Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
  • Νεκτάριος Φαρμάκης, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,
  • Χριστόδουλος Τοψίδης, περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • Αλέξανδρος Καχριμάνης, περιφερειάρχης Ηπείρου.

Η παρουσία του περιφερειάρχη Ηπείρου κρίθηκε απαραίτητη καθώς είναι επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Όπως είχε επισημάνει, για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση. Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα περιορισμού της ευλογιάς.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ και 10χλμ γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

