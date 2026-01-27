Χάρης Δούκας: Παραμένουμε καθηλωμένοι δημοσκοπικά, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα

Σε συνέντευξη του στο Action 24 ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα εσωτερικά θέματα του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οφείλω να τον στηρίξω για να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε αρχικά.

«Το είπα και στο όργανό μας ότι πρέπει να δράσουμε, είμαστε καθηλωμένοι. Παραμένουμε καθηλωμένοι δημοσκοπικά, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα, να γίνει συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν η μεγάλη δύναμη» σημείωσε.

Για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φορτίζεται μια συμφωνία που έρχεται με ευρωπαϊκή απόφαση και έχει να κάνει με απεξάρτηση το ρωσικό αέριο. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, δεν είναι οδηγία η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Και μάλιστα με σκληρές προθεσμίες. Αυτόν τον κανονισμό τον ψήφισε το Ε.Κ. με μεγάλη πλειοψηφία και οι δικοί μας 3 ευρωβουλευτές. Αφορά μέχρι το 2030, είναι συμφωνίες που πρέπει να έχει η χώρα».