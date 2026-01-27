Χάρης Δούκας: Παραμένουμε καθηλωμένοι δημοσκοπικά, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα

Σύνοψη από το

  • Ο Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στο Action 24, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «παραμένει καθηλωμένο δημοσκοπικά» και πρέπει να δράσει και να δημιουργήσει πολιτικά γεγονότα.
  • Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οφείλω να τον στηρίξω για να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ».
  • Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φορτίζεται μια συμφωνία που έρχεται με ευρωπαϊκή απόφαση και έχει να κάνει με απεξάρτηση το ρωσικό αέριο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Χάρης Δούκας: Παραμένουμε καθηλωμένοι δημοσκοπικά, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα

Σε συνέντευξη του στο Action 24 ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στα εσωτερικά θέματα του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οφείλω να τον στηρίξω για να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε αρχικά.

«Το είπα και στο όργανό μας ότι πρέπει να δράσουμε, είμαστε καθηλωμένοι. Παραμένουμε καθηλωμένοι δημοσκοπικά, πρέπει να δημιουργήσουμε πολιτικά γεγονότα, να γίνει συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν η μεγάλη δύναμη» σημείωσε.

Για τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι «δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φορτίζεται μια συμφωνία που έρχεται με ευρωπαϊκή απόφαση και έχει να κάνει με απεξάρτηση το ρωσικό αέριο. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, δεν είναι οδηγία η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Και μάλιστα με σκληρές προθεσμίες. Αυτόν τον κανονισμό τον ψήφισε το Ε.Κ. με μεγάλη πλειοψηφία και οι δικοί μας 3 ευρωβουλευτές. Αφορά μέχρι το 2030, είναι συμφωνίες που πρέπει να έχει η χώρα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι συμβαίνει στη χοληστερίνη σας όταν τρώτε βρώμη κάθε πρωί

29χρονη έχασε 38 κιλά με έναν απλό κανόνα και χωρίς ενέσεις αδυνατίσματος – «Η ντροπιαστική στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου»

Οι πολιτικές εφημερίδες 27/1/2026

Αναδρομικά: Ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με προσαυξήσεις και πρόστιμα και τι πρέπει να κάνουν

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:34 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων υπό τον Πρωθυπουργό

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα (27/1) υπό τον Πρωθυπουργό,...
23:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κεφαλογιάννης: Το 112 είναι μόνο για επικείμενο κίνδυνο – «Πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη»

Για την κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη βδομάδα τη χώρα αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, ...
18:39 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων υπό τον Μητσοτάκη την Τρίτη

Σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων θα πραγματοποιηθεί αύριο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σ...
18:28 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για τη δολοφονία στη Γλυφάδα: Η προστασία των δικαιωμάτων προϋποθέτει ουσιαστική κρατική μέριμνα, όχι αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων

«Η τραγική δολοφονία στη Γλυφάδα, μας συγκλονίζει όλους. Όμως τέτοια τραγικά περιστατικά δεν μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι