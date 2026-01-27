Οι αθλητικές μεταδόσεις 27/1/2026

  • Το ματς Ελλάδα – Γαλλία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γαλλία θα μεταδοθεί στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Στις 19:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Μιλάνο για το CEV Champions League, ενώ στις 22:00 η Παρί αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Euroleague.
18:00 Novasports Prime Άνκαρα – Λιετκαμπέλις Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γαλλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – Τόφας FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Start Μπουντούτσνοστ – Κέμνιτς Eurocup

21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Μπεσίκτας Eurocup

21:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Λειψία Bundesliga

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσιβιτανόβα – Λέουβεν CEV Champions League

22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Κόμο Coppa Italia

22:00 Novasports 4HD Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντονκάστερ – Λέιτον Όριεντ Sky Bet EFL League One

