Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες απ’ την Μπαρτσελόνα

Σύνοψη από το

  • Η Παρί Σεν Ζερμέν επισημοποίησε την «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα.
  • Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, προερχόμενος από τα τμήματα υποδομής της «Μπάρτσα», υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030 με τον παριζιάνικο σύλλογο. Φέτος είχε αγωνιστεί σε πέντε αγώνες με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα.
  • Η Παρί κατέβαλε στην καταλανική ομάδα ποσό μεγαλύτερο από τη ρήτρα αποδέσμευσης των έξι εκατομμυρίων ευρώ, με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, να δηλώνει «ήταν έκπληξη, καθώς είχαμε συμφωνήσει σε μια άλλη λύση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε την «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες απ’ την Μπαρτσελόνα

Η μεγάλη «αρπαγή» του 18χρονου Ντρο Φερνάντες απ’ την Παρί Σεν Ζερμέν επισημοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/1) με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού απ’ την Μπαρτσελόνα.

Ο 18χρονος Φερνάντες, που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της «Μπάρτσα», υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030, όπως ανακοίνωσε ο παριζιάνικος σύλλογος. «Παιδί» της «Λα Μασία», ο Ντρο Φερνάντες, που είχε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως το 2027, αγωνίστηκε φέτος σε πέντε αγώνες με την πρώτη ομάδα, συνολικά σε λίγο λιγότερα από 150 λεπτά (στη La Liga και σε έναν αγώνα Champions League, αυτόν με τον Ολυμπιακό), καθώς και σε ορισμένες αναμετρήσεις με τη δεύτερη ομάδα.

Ο Ντρο Φερνάντες αποτελεί την πρώτη μεταγραφή της Παρί Σεν Ζερμέν στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η οποία ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα, και ενδέχεται να είναι και η μοναδική ενίσχυση των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι κατέβαλαν στην καταλανική ομάδα ποσό μεγαλύτερο από τη ρήτρα αποδέσμευσής του, που ανερχόταν στα έξι εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση.

«Θα το συζητήσουμε όταν όλα έχουν οριστικοποιηθεί, γιατί η κατάσταση ήταν δυσάρεστη», δήλωσε για το θέμα το βράδυ της Κυριακής (25/1) στο Catalunya Radio ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα.

«Ήταν έκπληξη, καθώς είχαμε συμφωνήσει σε μια άλλη λύση για τα 18α γενέθλιά του», συνέχισε ο πρόεδρος. «Προς μεγάλη μας έκπληξη, ο εκπρόσωπός του μάς ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να τηρήσει όσα είχαμε συμφωνήσει», δηλαδή την ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπαρτσελόνα».

Ωστόσο, αυτή η μεταγραφή δεν επηρέασε τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο συλλόγων και των δύο διοικήσεων, σύμφωνα με πηγή κοντά στον φάκελο. Ο Νάσερ Αλ-Χελαϊφί, νυν πρόεδρος της EFC, του πρώην ECA που εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συνέβαλε στην επιστροφή της Μπαρτσελόνα σε αυτόν τον θεσμό.

«Αυτό που θέλω να πω στους νεαρούς παίκτες της Λα Μασία είναι ότι είμαστε η Μπαρτσελόνα και μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο», είχε δηλώσει αρχές Ιανουαρίου ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ερωτηθείς σχετικά. «Πρέπει να ζείτε για αυτά τα χρώματα, αυτό θέλω να βλέπω. Δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό είναι όλο», είχε επιμείνει, εμφανώς ενοχλημένος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:36 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα μείνει εκτός για άγνωστο διάστημα λόγω θ...
21:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Η μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ – Τα ρεκόρ, η ιστορία και η… αδυναμία του Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός στην πιο μεγάλη του ευρωπαϊκή βραδιά στη σεζόν (έως την επόμενη), αντιμετωπίζει τ...
20:51 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εθνική πόλο: Επέστρεψαν στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς- Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα επέστρεψε σήμερα η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μ...
16:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός και Βόλος ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Σαντή στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Παναγιώτη Σαντή στους «ερυθρόλευκους». Η...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι