Premier League: Απόλυτη και δίκαιη… μοιρασιά ανάμεσα σε Έβερτον και Λιντς (1-1) – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

  • Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα σε Έβερτον και Λιντς στο «Γκούντισον Παρκ», ολοκληρώνοντας την 23η αγωνιστική της Premier League.
  • Η Λιντς κυριάρχησε στο πρώτο μέρος και άνοιξε το σκορ με τον Τζάστιν στο 28′, ενώ η Έβερτον απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μπάρι στο 76′, φέρνοντας το ματς στα ίσα.
  • Το τελικό 1-1 αφήνει τους γηπεδούχους στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και τους φιλοξενούμενους στην 17η θέση, στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Έβερτον και η Λιντς «μοιράστηκαν» τα πάντα στο «Γκούντισον Παρκ», στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Premier League: Είχαν από ένα ημίχρονο, από ένα γκολ κι από ένα δοκάρι, με το τελικό 1-1 να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, έπειτα από ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.

Η Λιντς που κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, άνοιξε το σκορ με τον Τζάστιν στο 28′ και είχε δοκάρι στο 34′ με τον Κάλβερτ-Λιούιν. Οι «εφοπλιστές» απάντησαν στο δεύτερο ημίχρονο με ένα εξαιρετικό τελείωμα του Μπάρι στο 76′, που έφερε το ματς στα ίσα, ενώ τρία λεπτά αργότερα είχαν τη δική τους μεγάλη στιγμή με το δυνατό σουτ του Γκουέι που χτύπησε στο δοκάρι κι απομακρύνθηκε.

Το τελικό 1-1 αφήνει τους γηπεδούχους στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και τους φιλοξενούμενους στην 17η και στο +6 από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής της Premier League:

  • Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1 (14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες-82′ Μπρόμπεϊ)
  • Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2 (45′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ-38′ φαν ντε Φεν, 90’+ Ρομέρο)
  • Φούλαμ-Μπράιτον 2-1 (72′ Τσουκουέζε, 90’+ Γουίλσον-28′ Αγιάρι)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0 (8′ Μαρμούς, 45’+ Σεμένιο)
  • Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2 (26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί – 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)
  • Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2 (12′ Ζεσούς, 79′ Αβονίγι)
  • Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3 (88′ Ρίτσαρντς-34′ Εστεβάο, 50′ Πέδρο, 63′ πεν. Φερνάντες)
  • Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2 (19′ Μπουεντία, 88′ Γουότκινς)
  • Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3 (29′ αυτ. Μαρτίνες, 84′ Μερίνο-37′ Μπεμό, 51′ Ντόργκου, 87′ Κούνια)
  • Έβερτον-Λιντς 1-1 (76′ Μπάρι – 28′ Τζάστιν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 50
  2. Μάντσεστερ Σίτι 46
  3. Άστον Βίλα 46
  4. Μάντσεστερ Γ. 38
  5. Τσέλσι 37
  6. Λίβερπουλ 36
  7. Φούλαμ 34
  8. Μπρέντφορντ 33
  9. Νιούκαστλ 33
  10. Έβερτον 33
  11. Σάντερλαντ 33
  12. Μπράιτον 30
  13. Μπόρνμουθ 30
  14. Κρίσταλ Πάλας 28
  15. Τότεναμ 28
  16. Λιντς 26
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 25
  18. Γουέστ Χαμ 20
  19. Μπέρνλι 15
  20. Γουλβς 8

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
01:36 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα μείνει εκτός για άγνωστο διάστημα λόγω θ...
21:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Champions League: Η μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ – Τα ρεκόρ, η ιστορία και η… αδυναμία του Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός στην πιο μεγάλη του ευρωπαϊκή βραδιά στη σεζόν (έως την επόμενη), αντιμετωπίζει τ...
20:51 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Εθνική πόλο: Επέστρεψαν στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς- Δείτε φωτογραφίες

Στην Ελλάδα επέστρεψε σήμερα η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μ...
16:12 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός και Βόλος ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Σαντή στους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός και ο Βόλος ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Παναγιώτη Σαντή στους «ερυθρόλευκους». Η...
