Premier League: Απόλυτη και δίκαιη… μοιρασιά ανάμεσα σε Έβερτον και Λιντς (1-1) – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Έβερτον και η Λιντς «μοιράστηκαν» τα πάντα στο «Γκούντισον Παρκ», στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Premier League: Είχαν από ένα ημίχρονο, από ένα γκολ κι από ένα δοκάρι, με το τελικό 1-1 να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, έπειτα από ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.

Η Λιντς που κυριάρχησε στο πρώτο μέρος, άνοιξε το σκορ με τον Τζάστιν στο 28′ και είχε δοκάρι στο 34′ με τον Κάλβερτ-Λιούιν. Οι «εφοπλιστές» απάντησαν στο δεύτερο ημίχρονο με ένα εξαιρετικό τελείωμα του Μπάρι στο 76′, που έφερε το ματς στα ίσα, ενώ τρία λεπτά αργότερα είχαν τη δική τους μεγάλη στιγμή με το δυνατό σουτ του Γκουέι που χτύπησε στο δοκάρι κι απομακρύνθηκε.

Το τελικό 1-1 αφήνει τους γηπεδούχους στη μέση του βαθμολογικού πίνακα και τους φιλοξενούμενους στην 17η και στο +6 από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής της Premier League:

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1 (14′ Σάμερβιλ, 28′ πεν. Μπόουεν, 43′ Φερνάντες-82′ Μπρόμπεϊ)

Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2 (45′ Τουανζέμπε, 76′ Φόστερ-38′ φαν ντε Φεν, 90’+ Ρομέρο)

Φούλαμ-Μπράιτον 2-1 (72′ Τσουκουέζε, 90’+ Γουίλσον-28′ Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0 (8′ Μαρμούς, 45’+ Σεμένιο)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2 (26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί – 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2 (12′ Ζεσούς, 79′ Αβονίγι)

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3 (88′ Ρίτσαρντς-34′ Εστεβάο, 50′ Πέδρο, 63′ πεν. Φερνάντες)

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2 (19′ Μπουεντία, 88′ Γουότκινς)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3 (29′ αυτ. Μαρτίνες, 84′ Μερίνο-37′ Μπεμό, 51′ Ντόργκου, 87′ Κούνια)

Έβερτον-Λιντς 1-1 (76′ Μπάρι – 28′ Τζάστιν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)