Γ. Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα

  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και μία αγνοείται από την έκρηξη σε μπισκοτοβιομηχανία. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.
  • Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκεται στο σημείο, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, για τη συλλογή στοιχείων. Ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι ενδεχομένως την Τρίτη να υπάρχει «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη».
  • Παράλληλα, εκδόθηκε «RED CODE» – κόκκινος συναγερμός – για την περιοχή της Κρήτης, λόγω της κακοκαιρίας που φέρνει έντονες βροχοπτώσεις και κατευθύνεται προς το νότο.
Στην έκρηξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες, εργαζόμενες στο εργοστάσιο, ενώ αγνοείται ακόμη μία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο “EΡΤnews”. Ο κ. Κεφαλογιάννης αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων για τη σημερινή τραγωδία, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν αύριο θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον μιλώντας για την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη σημείωσε ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εκδόθηκε “RED CODE” – κόκκινος συναγερμός- για την περιοχή της Κρήτης. «Φαίνεται ότι η κακοκαιρία κατευθύνεται προς το νότο. Αυτό σημαίνει έντονες βροχοπτώσεις. Έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές, δηλαδή η Περιφέρεια . Προφανώς η Πυροσβεστική θα έχει έξω κλιμάκια προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα προβλήματα και θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία», είπε.

