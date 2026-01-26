Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού, στην Αττική.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 26/01/26, στις 12:00 η ώρα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού, Αττικής η Ελένη Α. 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε

άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ελένη Α. έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε λεοπάρ μπλούζα, μαύρο σορτσάκι, χακί στρατιωτικό μπουφάν και

λευκά αθλητικά παπούτσια».