Συνελήφθη 48χρονος στον Πειραιά για κατοχή μαρμάρινης αρχαιότητας του 4ου π.Χ. αιώνα

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, σε περιοχή του Πειραιά, 48χρονος ο οποίος κατείχε μαρμάρινη αρχαιότητα.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση καταγγελίας, ενώ κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε κρυμμένη σε πατάρι και κατασχέθηκε μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη (ένθρονη θεά Κυβέλη με ένα λιοντάρι δίπλα της), η οποία χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

