Κεφαλογιάννης: Το 112 είναι μόνο για επικείμενο κίνδυνο – «Πρέπει να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη»

Για την κακοκαιρία που έπληξε την προηγούμενη βδομάδα τη χώρα αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews με τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης, τονίζοντας ότι «αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πούμε ότι είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, είναι να ρίξουμε όλο το βάρος στην πρόληψη για να μπορούμε να μετριάζουμε τις συνέπειες». Ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι «με την κλιματική κρίση κανένα κράτος και καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι απόλυτα έτοιμη για τα όλα αυτά τα φαινόμενα».

Στη συνέχεια, μίλησε για το μήνυμα 112, λέγοντας ότι πολλές φορές στον δημόσιο λόγο έχει λοιδορηθεί. «Όταν εκδίδεται το 112, δεν είναι για αποσύρουμε ευθύνες ως κράτος, αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από μετεωρολόγους, υδρολόγους και επιστήμονες εξειδικευμένους στα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι πόλεις μας όπως είναι χτισμένες δεν έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίσουν τα καιρικά αυτά φαινόμενα». Υπογράμμισε ότι το «112 εκδίδεται μόνο όταν υπάρχει επικείμενος κίνδυνος».

Ο υπουργός προχώρησε σε δημόσια έκκληση, δηλώνοντας ότι «όταν βγαίνει μια ανακοίνωση από την ΕΜΥ, ένα έκτακτο δελτίο καιρού, όταν υπάρχει μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, παρακαλώ ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες».

«Έχουν γίνει πραγματικά άλματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας»

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι «στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας έχουν γίνει πραγματικά άλματα. Στο τέλος της ημέρας, όταν θα κάνουμε και τον τελικό απολογισμό αυτής της κυβέρνησης, θεωρώ ότι ο τομέας αυτός είναι ενδεχομένως από τους τρεις βασικούς τομείς που πήγαμε από την εποχή του λίθου σε μια ψηφιακή εποχή».

«Όπως έχουμε χτίσει τον κεντρικό μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και τους συναρμόδιους φορείς, δεν έχουμε σε τίποτα να ζηλέψουμε χώρες, οι οποίες έχουν παράδοση δεκαετιών. Θεωρώ ότι η Ελλάδα σε επίπεδο Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται στο τοπ 3 της Ευρώπης».

«Αρμοδιότητα της περιφέρειας οι καθαρισμοί ρεμάτων»

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε ότι «όταν μιλάμε για Πολιτική Προστασία, πρέπει να το δούμε σαν μια ενιαία αλυσίδα που υπάρχουν διάφοροι κρίκοι. Και αυτοί οι κρίκοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά για την οποία ο καθένας προορίζεται».

Εξήγησε ότι «το κεντρικό κράτος έχει την κύρια ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, από το νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή από το γεγονός ότι όταν θα ξεσπάσει το φαινόμενο, θα πρέπει να κατευθύνει τις δυνάμεις του μαζί με τους δήμους και τις περιφέρειες αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Στο επόμενο επίπεδο υπάρχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες με πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι καθαρισμοί ρεμάτων είναι αρμοδιότητα Περιφέρειας, οι καθαρισμοί φρεατίων είναι των Δήμων και η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων ανάλογα το χωρικό σημείο είναι της Περιφέρειας ή του Δήμου».

«Με το νομοσχέδιο “Ενεργή Μάχη” υποχρέουμε τον Δήμο να μας καταθέσει υποχρεωτικά ένα σχέδιο πρόληψης. Δηλαδή να μας εντοπίσει όλα τα κρίσιμα σημεία, τις κρίσιμες υποδομές, τα ευάλωτα σημεία».

«Ενδεχομένως την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της έκρηξης στα Τρίκαλα»

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ανέφερε ότι «υπάρχει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ και σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες προκειμένου να δοθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα αίτια που προκάλεσαν τα αίτια της τραγωδίας».

Πρόσθεσε ότι είναι αυτονόητο ότι «η υπόθεση θα διερευνηθεί μέχρι τέλους, για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ο χώρος και να μη χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Ενδεχομένως, την Τρίτη να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά».