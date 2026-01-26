Τραμπ: Άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη

Η οργή ξεχειλίζει στη Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου Αλέξ Πρέτι. Διαδηλωτές βανδάλισαν ξενοδοχείο στο οποίο πίστευαν ότι μένουν πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης. Έσπασαν παράθυρα, και πέταξαν αντικείμενα. Στο σημείο έφτασαν πάνοπλοι αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος.

Σε συνέντευξη του, στη Wall Street Journal, απαντώντας σε ερώτηση αν ο πράκτορας που πυροβόλησε έπραξε σωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι υπο διερεύνηση και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποσύρει τελικά τους πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης από την περιοχή της Μινεάπολης.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο θάνατος ενός νοσηλευτή από τα πυρά ομοσπονδιακών αστυνομικών στη Μινεάπολη, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια “τραγωδία” αλλά είναι το αποτέλεσμα της “σκόπιμης και εχθρικής αντίστασης” των Δημοκρατικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος “δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται στους δρόμους”, αλλά απαιτεί “το τέλος της αντίστασης και του χάους” σε σχέση με την πολιτική των απελάσεων μεταναστών, πρόσθεσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς και ότι οι δύο τους θέλουν να συνεργαστούν για να βελτιώσουν την κατάσταση στη Μινεσότα, όπου πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες αυτόν τον μήνα.

«Ήταν μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φαινόταν να είμαστε σε παρόμοιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. “Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί πολύ, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο και εγώ θέλουμε να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση».