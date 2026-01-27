Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα

Σύνοψη από το

  • Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο διάστημα λόγω θλάσης στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς δήλωσε πως «δεν υπάρχει πραγματικό χρονοδιάγραμμα» για την επιστροφή του.
  • Ο Έλληνας σούπερσταρ τραυματίστηκε στην ήττα από τους Ντένβερ Νάγκετς, αγωνιζόμενος σχεδόν «με ένα πόδι» και ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Φέτος μετρά κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι.
  • Η απουσία του Αντετοκούνμπο είναι πλήγμα για τους Μπακς (18-26), οι οποίοι έχουν ρεκό 3-11 χωρίς αυτόν και προσπαθούν να διατηρήσουν τις πιθανότητες για τα πλέι οφ. Ο Ρίβερς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συζητηθεί κάποιο ενδεχόμενο πρόωρης διακοπής της σεζόν για τον παίκτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Άγνωστο το πότε θα επιστρέψει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, θα μείνει εκτός για άγνωστο διάστημα λόγω θλάσης στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Ο προπονητής των «Ελαφιών» Ντοκ Ρίβερς τόνισε ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

«Βόμβα» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»

«Δεν υπάρχει πραγματικό χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Ρίβερς στους δημοσιογράφους, ενώ ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο είχε αναφέρει ότι η απουσία του ενδέχεται να διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ο Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ήττας των Μπακς από τους Ντένβερ Νάγκετς, σημειώνοντας ότι δεν είχε την συνηθισμένη εκρηκτικότητα και αγωνιζόταν σχεδόν «με ένα πόδι».

Αν και τη φετινή σεζόν ο Αντετοκούνμπο έχει απουσιάσει σε οκτώ αγώνες λόγω προβλημάτων στη γάμπα, ο Ρίβερς ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συζητηθεί κάποιο ενδεχόμενο πρόωρης διακοπής της σεζόν για τον παίκτη.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, παρά την εμφανή ενόχληση. Ο συμπαίκτης του, Μπόμπι Πόρτις, επαίνεσε την αντοχή του, χαρακτηρίζοντάς την «καθρέφτη του χαρακτήρα του».

Οι Μπακς, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 18-26, έχουν χάσει πέντε από τους τελευταίους έξι αγώνες και προσπαθούν να διατηρήσουν τις πιθανότητες για τα πλέι οφ. Η ομάδα έχει 15-15 όταν αγωνίζεται ο Αντετοκούνμπο και μόλις 3-11 χωρίς αυτόν. Φέτος, ο Έλληνας σούπερσταρ μετρά κατά μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά παιχνίδι.

