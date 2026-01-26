Άνδρας παριστάνει τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης – Τη βρίζει και την απειλεί όταν εκείνη δεν “τσιμπάει” ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να παραστήσει τηλεφωνικά τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης γυναίκας για να την εξαπατήσει και να της πάρει χρήματα.

Στο βίντεο του Star ακούγεται μία γυναικεία φωνή να λέει ότι πονάει το πόδι της με την ηλικιωμένη να τη ρωτά που το έσπασε και τη “γυναίκα” να απαντά, “στο νοσοκομείο είμαι τώρα”.

“- Μόνη σου είσαι;

– Ναι…”

Ο άγνωστος προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες, προκαλώντας φόβο στη γυναίκα, καθώς παριστάνει τη χτυπημένη της κόρη. Εκείνη όμως έχει καταλάβει πως πρόκειται για απάτη.

” – Τον μπαμπά τον πήρες;

– Ναι

– Και ήρθε εκεί; Μίλα παιδί μου

– Έρχεται”

– Εντάξει θα έρθω κι εγώ ετοιμάζομαι. Σε ποιο νοσοκομείο είσαι;”

Τότε ο άνδρας εκνευρίζεται και μιλά πια με την κανονική του φωνή, απειλώντας:

“Αύριο θα έρθω εγώ με δέκα άτομα στο σπίτι σου με δέκα ρούχα, ξέρω που μένεις, έχω πληροφορίες για σένα από πάνω”.

Σε μία άλλη περίπτωση “μαϊμού λογιστής” απειλεί ότι θα σκοτώσει μια ηλικιωμένη.

“Με πήρε ένας βράδυ, ο λογιστής. Επιβλητικά ζήτησαν να έρθουν σπίτι μου. Προφανώς και ξέραν που έμενα. Του λέω ποιος λογιστής και εγώ επειδή ήμουν προϊδεασμένη και με τα υπόλοιπα, του λέω ποιος λογιστής; Τότε αυτός με έβρισε.

“Ο λογιστής που θα σου φτιάξει την κάσα και θα σου βάλει τα κόκαλα μέσα” και μου έκλεισε το τηλέφωνο.