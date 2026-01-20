«Βόμβα» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπακς
Φωτογραφία: AP

Οι Μιλγούκι Μπακς επικράτησαν των Ατλάντα Χοκς με 112-110 και επέστρεψαν στις νίκες έπειτα από τρεις σερί ήττες στο NBA, σε ένα παιχνίδι που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος για τα «Ελάφια».

Ο Greek Freak μετά τη λήξη της αναμέτρησης ρωτήθηκε για το μέλλον του στους Μπακς και το αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν στα «Ελάφια», με τον ίδιο να αναφέρει ότι αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει και το κοιτάει μέρα με τη μέρα.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

Για τις φήμες ότι ομάδες περιμένουν την διαθεσιμότητά του στην αγορά: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν ως παίκτης των Μπακς: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για την 10η παρουσία του σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνει και εσύ. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι, είναι εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».

