ΑΕΛ: Κλείνει τον Βέλγο επιθετικό Ζουλιέν Ενγκόι

Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μπατουμπινσικά, η ΑΕΛ είναι έτοιμη να «τελειώσει» κι άλλο ένα μεταγραφικό «χτύπημα», καθώς έφερε στην Ελλάδα τον Βέλγο επιθετικό Ζουλιέν Ενγκόι, ο οποίος θα περάσει εργομετρικά και ιατρικά τεστ και θα υπογράψει αντίστοιχα έως το καλοκαίρι.

Ο 28χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος απ’ την Αλ Αραμπί του Κουβέιτ κι αναμένεται να ενισχύσει το ρόστερ των «βυσσινί» στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στη Super League.

Ο Ενγκόι είναι γεννημένος στην Αμβέρσα κι έχει καταγωγή απ’ το Κονγκό. Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Μπριζ και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Αγγλία για την Στόουκ, ενώ έχει αγωνιστεί και στις Γκρασχόπερς, Έουπεν, Μέχελεν και Κασίμπασα.

Δείτε ένα εντυπωσιακό του γκολ στο παρακάτω βίντεο: