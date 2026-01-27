Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες

Σύνοψη από το

  • Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τα ξημερώματα της Δευτέρας στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι είδαν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού.
  • Είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με συνεργείο της ΕΥΑΘ να εργάζεται για την αποκατάστασή της, όταν στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη. Από την ΕΥΑΘ εξήγησαν ότι έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο.
  • Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι, ενώ οι άλλοι τρεις τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Η ΕΥΑΘ ξεκίνησε έρευνες για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του εργατικού ατυχήματος τα ξημερώματα της Δευτέρας, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ3 και η δημοσιογράφος Αναστασία Αργυριάδου.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες στο σημείο να συσσωρεύεται ποσότητα υδάτων. Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά χθες βράδυ για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι που βγήκαν στα μπαλκόνια είδαν εμβρόντητοι έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά πιάνοντας από τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι  άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.

Πηγή: ΕΡΤ3

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:12 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Να διασκεδάζουν αγκαλιασμένες στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε προηγηθεί του μοιρ...
23:53 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Άνδρας παριστάνει τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης – Τη βρίζει και την απειλεί όταν εκείνη δεν “τσιμπάει” ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άγνωστος άνδρας προσπάθησε να παραστήσει τηλεφωνικά τη “χτυπημένη” κόρη ηλικιωμένης γυναί...
23:41 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια λόγω θραύσης αγωγού – Δείτε φωτογραφίες

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η Αστυνομία ...
23:38 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Κορυδαλλού, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι