Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που διαλύεται αγωγός νερού τραυματίζοντας 4 εργάτες

Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του εργατικού ατυχήματος τα ξημερώματα της Δευτέρας, επί της οδού Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ3 και η δημοσιογράφος Αναστασία Αργυριάδου.

Όπως περιγράφουν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες στο σημείο να συσσωρεύεται ποσότητα υδάτων. Συνεργείο της ΕΥΑΘ εργαζόταν επί ώρες αργά χθες βράδυ για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, σαν έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι που βγήκαν στα μπαλκόνια είδαν εμβρόντητοι έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά πιάνοντας από τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.

Πηγή: ΕΡΤ3