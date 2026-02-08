Τραγωδία στη Χίο: Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» με κατάγματα και θλάσεις παιδιά που επέβαιναν στη λέμβο – Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκαν 3 συνοδοί

Με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους νοσηλεύονται 6 παιδιά σε απλές κλίνες στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μετά το ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου. Σημειώνεται ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος, τύπου C-27, χθες στην Αθήνα, προκειμένου να λάβουν καλύτερη φροντίδα.

Πρόκειται για παιδιά που επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, την Τρίτη, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των παιδιών δεν εμπνέει ανησυχία. Ένα από τα παιδιά, για το οποίο αρχικά υπήρχε εκτίμηση ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, τελικά δεν θα χειρουργηθεί, όπως έκριναν οι θεράποντες ιατροί.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» οι τρεις συνοδοί

Παράλληλα, οι τρεις συνοδοί των παιδιών, που επέβαιναν επίσης στη μοιραία λέμβο, ανέφεραν στους γιατρούς ότι εξακολουθούν να έχουν πόνους σε σημεία του σώματός τους.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη φυλακή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 31χρονος Μαροκινός, που αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής των μεταναστών, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, στη Χίο. Ο 31χρονος, που οδηγήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στα δικαστήρια της Χίου, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 24 τραυματίες.

Αρνείται ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του

Σε ανακοίνωση που είχαν εκδώσει οι δικηγόροι του κατηγορούμενου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, ανέφεραν ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.