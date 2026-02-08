Τραγωδία στη Χίο: Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» με κατάγματα και θλάσεις παιδιά που επέβαιναν στη λέμβο – Στον Ερυθρό Σταυρό μεταφέρθηκαν 3 συνοδοί

Σύνοψη από το

  • Με κατάγματα και θλάσεις νοσηλεύονται 6 παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» μετά το ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Οι τρεις συνοδοί των παιδιών μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός» για ιατρικές εξετάσεις, καθώς εξακολουθούν να έχουν πόνους.
  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 31χρονος Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως διακινητής, αρνούμενος ωστόσο τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγία Σοφία

Με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους νοσηλεύονται 6 παιδιά σε απλές κλίνες στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μετά το ναυτικό δυστύχημα ανοιχτά της Χίου. Σημειώνεται ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος, τύπου C-27, χθες στην Αθήνα, προκειμένου να λάβουν καλύτερη φροντίδα.

Πρόκειται για παιδιά που επέβαιναν στη λέμβο με μετανάστες, όταν σημειώθηκε η πρόσκρουση με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, την Τρίτη, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των παιδιών δεν εμπνέει ανησυχία. Ένα από τα παιδιά, για το οποίο αρχικά υπήρχε εκτίμηση ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, τελικά δεν θα χειρουργηθεί, όπως έκριναν οι θεράποντες ιατροί.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» οι τρεις συνοδοί

Παράλληλα, οι τρεις συνοδοί των παιδιών, που επέβαιναν επίσης στη μοιραία λέμβο, ανέφεραν στους γιατρούς ότι εξακολουθούν να έχουν πόνους σε σημεία του σώματός τους.

Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός», προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη φυλακή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 31χρονος Μαροκινός, που αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής των μεταναστών, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, στη Χίο. Ο 31χρονος, που οδηγήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στα δικαστήρια της Χίου, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 24 τραυματίες.

Αρνείται ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του

Σε ανακοίνωση που είχαν εκδώσει οι δικηγόροι του κατηγορούμενου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, ανέφεραν ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα