Τραγωδία στη Χίο: Στη φυλακή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ο 31χρονος Μαροκινός, που αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής των μεταναστών, που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, στη Χίο. Ο 31χρονος, που οδηγήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στα δικαστήρια της Χίου, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 24 τραυματίες.

Αρνείται ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους – «Πλήρωσα για να επιβιβαστώ στη βάρκα»

Ο Μαροκινός είχε ζητήσει προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κακουργηματικές χαρακτήρα κατηγορίες που του αποδίδονται για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του

Σε ανακοίνωση που είχαν εκδώσει οι δικηγόροι του κατηγορούμενου, Δημήτρης Χούλης και Αλέξανδρος Γεωργούλης, ανέφεραν ότι ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Στο Παίδων «Η Αγία Σοφία» νοσηλεύονται τα 6 τραυματισμένα παιδιά

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» νοσηλεύονται τα έξι παιδιά που τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στη Χίο. Τα πέντε από τα έξι παιδιά, φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ένα είναι εμπύρετο και άλλο ένα είναι ασυνόδευτο.

Η αεροδιακομιδή των παιδιών από την Χίο στην Αθήνα έγινε το Σάββατο (7/2) με C-130 και πλέον οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Παίδων θα τα υποβάλλουν σε εξετάσεις και στην προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους. Μαζί τους αναχώρησαν για την Αθήνα και οι γονείς τους αλλά και τα αδέλφια τους για λόγους οικογενειακής ενότητας.

Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου, παραμένουν ακόμη τρία παιδιά σε καλή κατάσταση, καθώς και ένας ανήλικος αδελφός τους στη Χειρουργική Κλινική. Σχετικά με τους άλλους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ένας νοσηλεύεται πλέον σε απλό θάλαμο νοσηλείας ενώ στη ΜΕΘ παραμένουν μία γυναίκα με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένας άνδρας χειρουργημένος στην κοιλιακή χώρα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιθανόν ο θάνατος των μεταναστών επήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Πλεύρης: «Εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού και όχι τους διακινητές»

«Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, από το Ιωάννινα ερωτηθείς για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε ανθρωποκτονίες και ερευνώνται».

Τόνισε επίσης ότι «από κει και πέρα είναι ξεκάθαρο, ότι υπεύθυνοι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. Ένας διακινητής που ήθελε να αποφύγει τη σύλληψη, έθεσε σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων που είναι πάρα πολύ λυπηρό πράγμα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε, ότι «οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού προστατεύουν τα σύνορά μας. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το Λιμενικό δεν είναι επιτροπή υποδοχής· προστατεύει τα σύνορα και, ταυτόχρονα, σώζει κόσμο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο εχθρός μας είναι οι διακινητές».

Ο Θάνος Πλεύρης επισήμανε ακόμη ότι είναι «πολύ λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι αρέσκονται να στοχοποιούν τους λιμενικούς σε κάθε δυστύχημα που μπορεί να συμβεί, ενώ εκείνοι δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία των συνόρων της χώρας».

Βορίδης: Η ευθύνη ανήκει πρωτίστως στον διακινητή

Ο Μάκης Βορίδης, βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «10 με τόνο» ότι η δημόσια συζήτηση για την τραγωδία στη Χίο πρέπει να περιμένει τα πορίσματα της Δικαιοσύνης και της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κύρια ευθύνη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών βαραίνει τον διακινητή και όχι το Λιμενικό Σώμα.

«Υπάρχει μια τραγική εξέλιξη με απώλεια ανθρώπινων ζωών», ανέφερε, ωστόσο «η ευθύνη αναμφίβολα και πρωτίστως βρίσκεται στον διακινητή», ο οποίος «διακινεί ανθρώπους παράνομα και κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες».