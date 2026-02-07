ΑΠΘ: Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια με «βροχή» μολότοφ μετά το «πάρτι» – Η διορία 48 ωρών από το υπουργείο Παιδείας, τι λένε οι πρυτανικές αρχές

Το πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετατράπηκε σε νύχτα «κόλασης» τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2), καθώς εκτυλίχθηκαν σοβαρά επεισόδια και έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές, με το υπουργείο Παιδείας να δίνει διορία 48 ωρών στις Πρυτανικές Αρχές ώστε να δώσουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν προκύψει και να προειδοποιεί ότι «οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν». Από την πλευρά τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ αποδίδουν τα επεισόδια σε εξτρεμιστικά στοιχεία και διαψεύδουν ότι είχαν δώσει άδεια για το πάρτι.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τον λαιμό και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ μία 20χρονη διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ζημιές υπέστησαν 3 αυτοκίνητα, που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί εντόπισαν μολότοφ, κοντάρια αλλά και μικροποσότητα κάνναβης έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα. Συγκεκριμένα, βρήκαν και κατέσχεσαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης. Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, οι μολότοφ εντοπίστηκαν στον περίβολο του Πανεπιστημίου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου.

Έπεσαν δεκάδες μολότοφ

Όλα συνέβησαν δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου διεξήχθη πάρτι. Κουκουλοφόροι που βγήκαν από το ίδρυμα επιτέθηκαν με δεκάδες μολότοφ στους αστυνομικούς, που απάντησαν με χρήση χημικών, δακρυγόνων και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο γύρω από το Αριστοτέλειο και στη συνέχεια μπήκαν στο κτίριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι πετούσαν τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς ακόμη και από την ταράτσα του κτιρίου, στην Πολυτεχνική, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την αστυνομία αναφέρουν ότι τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι. Από την πλευρά τους, μέλη της φοιτητικής κοινότητας λένε ότι οι προσαγωγές έγιναν αυθαίρετα και αδιάκριτα και καταγγέλλουν την επέμβαση της αστυνομίας μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή.

Ο Θεόδωρος Τσακιρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δήλωσε: «Μέσα από τον χώρο των Πανεπιστημίων βγήκαν εκατοντάδες άτομα και επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ. Είχαμε τον τραυματισμό με εγκαύματα ενός αστυνομικού». Ο ίδιος ανέφερε πως «εντός, χρήση δακρυγόνων δεν έχει γίνει. Αυτό που βλέπουμε και από τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει είναι ότι όταν εισέρχονταν οι αστυνομικές δυνάμεις άνοιξαν τους πυροσβεστήρες».

Ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το απόγευμα του Σαββάτου, οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Όλοι τους συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων.

Ωστόσο, το αυτόφωρο για τα χθεσινά επεισόδια λήγει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με τις έρευνες των αστυνομικών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Διορία 48 ωρών από το Υπουργείο Παιδείας για εξηγήσεις

Το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο».

Παράλληλα, ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

ΑΠΘ: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός campus επιτέθηκαν στην αστυνομία – Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι»

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τοποθετήθηκαν με δελτίο Τύπου για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής.

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου των Πρυτανικών Αρχών.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Για «ξέφραγο αμπέλι» μιλά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης τοποθετείται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο ΑΠΘ, και είχαν ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού και την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε οχήματα πολιτών.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση, σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.