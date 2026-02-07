Θεσσαλονίκη: Μολότοφ και κοντάρια και εντοπίστηκαν έξω από το ΑΠΘ μετά τα σοβαρά επεισόδια

Μολότοφ, κοντάρια αλλά και μικροποσότητα κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μετά τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης. Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ, οι μολότοφ εντοπίστηκαν στον περίβολο του Πανεπιστημίου, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων έγινε ρίψη δεκάδων μολότοφ, ενώ κάποιοι πετούσαν τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς ακόμη και από την ταράτσα του κτιρίου, στην Πολυτεχνική.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, οι 313 προσαχθέντες για τα επεισόδια αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Όλοι τους συνεργάστηκαν για τη λήψη αποτυπωμάτων.

Ωστόσο, το αυτόφωρο για τα χθεσινά επεισόδια λήγει αύριο τα μεσάνυχτα, με τις έρευνες των αστυνομικών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πάρτι εντός του Πανεπιστημίου, για το οποίο δεν είχε δοθεί άδεια. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πρόσωπο και τον λαιμό και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία αναφέρει ότι άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Διορία 48 ωρών από το Υπουργείο Παιδείας για εξηγήσεις

Νωρίτερα, το υπουργείο Παιδείας καταδίκασε «απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο».

Παράλληλα, ζητά άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο.

Το Υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

– Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

– Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

ΑΠΘ: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός campus επιτέθηκαν στην αστυνομία – Δεν δόθηκε άδεια για πάρτι»

Με δελτίο Τύπου, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ τοποθετούνται για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής. Νωρίτερα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «ξέφραγο αμπέλι».

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται στο δελτίο Τύπου των Πρυτανικών Αρχών.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».