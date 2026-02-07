Δένδιας: Η αγορά ή η παραγωγή εξοπλισμών δεν αρκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη

Η Ινδία δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο απειλή για την ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ, «αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις χώρες που φιλοδοξούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό SAFE», τόνισε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα (Σάββατο, 7/2) σε συζήτηση στο 1ο «The India – EUForum». Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, στους εξοπλισμούς και στη δημιουργία αμυντικής ομπρέλας για την Ευρώπη, λέγοντας πως «πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη. Είμαστε όμως στον σωστό δρόμο».

Στo Forum, το οποίο συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre», ο Νίκος Δένδιας προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ινδία. Ο υπουργός έθεσε ως στόχο τη δημιουργία βαθιών συνεργειών και συνεργασιών ανάμεσα στο αμυντικό οικοσύστημα της Ινδίας και «το μικρό αλλά φιλόδοξο» όπως είπε χαρακτηριστικά ελληνικό οικοσύστημα και το σύστημα των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.

Για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την Ινδία «κάτι απαραίτητο» ενώ αναφέρθηκε και στις ευκαιρίες από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας εξηγώντας ότι «εξυπηρετεί τόσο την Ευρώπη ως σύνολο, αλλά και για την Ελλάδα μεμονωμένα».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι «δεν είναι μεγάλη οικονομία» με ΑΕΠ μικρότερο από 250 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως υπογράμμισε, η Ινδία «πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ελλάδα αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η Ελλάδα δυστυχώς πραγματοποιεί εξαγωγές προς την Ινδία αξίας μικρότερης των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως».

«Η διαφορά του ισοζυγίου», πρόσθεσε, «λοιπόν είναι αβυσσαλέα σε βάρος της Ελλάδας. Πιστεύω ότι με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου οι ελληνικές εταιρείες και οι Έλληνες επιχειρηματίες θα ενθαρρυνθούν προκειμένου να έρθουν στην ινδική υποήπειρο».

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα “απρόσιτη”. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος».

Αναφέρθηκε σε παραδείγματα «επιτυχημένης συνεργασίας» και ειδικότερα μίλησε για την Κρήτη, όπου όπως είπε «κατασκευάζουμε ένα πολύ σημαντικό νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, το οποίο αποτελεί συνεργασία μεταξύ μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας και μιας ινδικής εταιρείας».

Για το ΝΑΤΟ και την Γροιλανδία

Σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Είναι μια μακροχρόνια συμμαχία που εγγυάται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών μελών του. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τη Γροιλανδία. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την υπερατλαντική συμμαχία. Αλλά το υφιστάμενο πλαίσιο συνθηκών, ειδικά μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ, παρέχει στις ΗΠΑ σημαντικό βαθμό ελευθερίας στη Γροιλανδία και λίγα χρόνια πριν οι ΗΠΑ είχαν μεγάλο αριθμό βάσεων στη Γροιλανδία. Έπειτα οι ΗΠΑ μείωσαν την παρουσία τους στη Γροιλανδία με δική τους πρωτοβουλία. Είναι εύκολο λοιπόν για τις ΗΠΑ, αν το επιθυμούν, να αναβαθμίσουν και πάλι την παρουσία τους στη Γροιλανδία και αυτό θα είναι σημαντικό για τη διατλαντική συμμαχία, για τις ΗΠΑ, για την Ευρώπη. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτές τις ακραίες συζητήσεις περί κυριαρχίας, σκληρής ισχύος».

Και πρόσθεσε: «Θα χαρούμε αν αυτό το θέμα δεν εμφανιστεί ξανά στο πλαίσιο του εσωτερικού διαλόγου εντός του ΝΑΤΟ ή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Όλοι, και εννοώ και τις ΗΠΑ, και την Ευρώπη και τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, επιθυμούμε μια ισχυρή σύμπνοια και ειλικρινείς συζητήσεις και σχέσεις. Νομίζω ότι το θέμα της Γροιλανδίας έχει ξεπεραστεί».

Τι είπε για την άμυνα της Ευρώπης

Αναφερόμενος στην άμυνα της Ευρώπης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: «Η Ευρώπη και ειδικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμέλησαν την άμυνά τους. Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η Ευρώπη θεώρησε ότι δεν χρειάζεται άμυνα και ότι αρκεί η Αμερικανική ομπρέλα προστασίας».

Ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν την ανάγκη για επενδύσεις στην άμυνα και δημιουργία αμυντικής ομπρέλας για την Ευρώπη και όχι απλά να βασίζονται στις ΗΠΑ.

«Εμείς η Ελλάδα, είμαστε μια μεσαίου μεγέθους ή και μικρή χώρα, ωστόσο ο αριθμός αρμάτων μάχης που διαθέτουμε είναι μεγαλύτερος από του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου και της Ολλανδίας συνολικά!» εξήγησε.

«Η Ευρώπη», επισήμανε, «έχει πολλά που πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει τις αμυντικές προκλήσεις στο σύγχρονο περιβάλλον. Και θα πρέπει να πω ότι δεν είναι απλά θέμα γραμμών παραγωγής ή εξοπλισμών ή μεγέθους ενόπλων δυνάμεων ή αριθμού μαχητικών αεροσκαφών. Υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που χρειάζεται χρόνο, και αυτό είναι η κουλτούρα. Οι Ευρωπαίοι της νέας γενιάς δεν κατανοούν ακόμα την ανάγκη να υπηρετήσουν τη χώρα τους, να υπηρετήσουν ιδανικά. Να υπηρετήσουν την υπεράσπιση αυτού που έχει δημιουργήσει η ΕΕ, που είναι ένας χώρος δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δικαιωμάτων των γυναικών».

«Πρέπει», συνέχισε, «να εργαστούμε πολύ σκληρά. Το να επενδύσουμε απλώς χρήματα πολύ γρήγορα δεν είναι η απάντηση. Ακόμα και αυτή η αύξηση των επενδύσεων, ας είμαστε ειλικρινείς, για να δημιουργήσει νέες γραμμές παραγωγής απαιτεί χρόνια. Ο υφιστάμενος μηχανισμός SAFE της ΕΕ περιλαμβάνει μια ρήτρα που προβλέπει όποια επένδυση πραγματοποιείται να πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει η εκταμίευση μέχρι το 2030. Δεν υπάρχει η πιθανότητα δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής μέχρι το 2030 και να είναι σε χρήση το τελικό προϊόν. Στην ουσία, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές των υφιστάμενων προϊόντων και την αξία των μετοχών των υφιστάμενων εταιρειών. Χρειάζονται όμως χρόνια, για τη δημιουργία νέων εταιρειών που θα παράγουν προϊόντα διττής χρήσης ή προϊόντα χρήσιμα για αμυντικούς σκοπούς».

«Φυσικά παραμένει ένα σημαντικό θέμα που είναι τα πυρηνικά όπλα. Η μόνη πυρηνική δύναμη στην ΕΕ είναι η Γαλλία, η ισχύς της οποίας είναι αρκετά περιορισμένη. Η άλλη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη, γεωγραφικά και πολιτιστικά, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, και πάλι όμως με περιορισμένη ισχύ, άρα η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα κάνει σχετικά με την πυρηνική ομπρέλα της. Και φυσικά, όλοι στην Ευρώπη συμφωνούμε ότι θεωρούμε την ευρωπαϊκή αμυντική ικανότητα συμπληρωματική του ΝΑΤΟ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε στενά με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ» ανέλυσε.

«Η αγορά εξοπλισμών ή η παραγωγή εξοπλισμών δεν αρκεί. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην Ευρώπη. Είμαστε όμως στον σωστό δρόμο» επισήμανε.

Για τη συμφωνία για την Εταιρική Σχέση ΕΕ – Ινδίας στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας, ο κ. Δένδιας είπε: «Είναι εξαιρετικά καλό ότι υπήρξε αυτή η συμφωνία. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση αξιών και μια ευθυγράμμιση συμφερόντων μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας. Υπάρχει γόνιμο έδαφος για ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας, ενώ το γεγονός ότι και οι δύο περιοχές είναι δημοκρατίες, λειτουργικές δημοκρατίες, επιτρέπει την άνθηση αυτής της κοινής συναντίληψης. Και πάλι όμως πρέπει να γίνουν πολλά».

Για την μετανάστευση

Μιλώντας για την μετανάστευση, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, είναι κάτι που υπήρχε στο παρελθόν και θα υπάρχει και στο μέλλον».

«Η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι να διαμορφώσει τις μεταναστευτικές ροές με τρόπο που να είναι ωφέλιμο τόσο για τις χώρες προέλευσης όσο και για την Ευρώπη. Όπως ξέρετε, η πληθυσμιακή αύξηση στην Ευρώπη είναι σχεδόν αρνητική, είναι λοιπόν σαφές ότι χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους για να καλύψουμε το κενό. Και νομίζω ότι η ινδική υποήπειρος, με την τρέχουσα πληθυσμιακή δομή, θα ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές για νόμιμη μετανάστευση» εξήγησε.

«Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να διαμορφωθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα διαλυτικό, και αναφέρομαι στην παράνομη ή παράτυπη μετανάστευση. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό φαινόμενο διακίνησης ανθρώπων το οποίο είναι τεράστιο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αποτελεί καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και των παράτυπων μεταναστών. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε και διαδρόμους μέσω των οποίων νέοι και φιλόδοξοι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στην Ευρώπη μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη και να επωφεληθούν από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν στο ευρωπαϊκό περιβάλλον τον οικονομικό δυναμισμό που χρειάζεται η ευρωπαϊκή ήπειρος για να επιβιώσει» ανέλυσε.

Για το SAFE

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το πιθανό άνοιγμα των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ σε χώρες μη μέλη της ΕΕ (υπάρχουν συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η Ινδία θα μπορούσε να συμμετέχει), ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Πρέπει να λειτουργεί με δύο τρόπους. Κατ’ αρχάς να επιτρέπει σε τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά με μια πολύ αυστηρή προϋπόθεση. Αυτές οι τρίτες χώρες να μην δημιουργούν οποιαδήποτε απειλή για την ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ. Γιατί θα ήταν ατυχές για την ΕΕ αν από τον προϋπολογισμό της, από τον προϋπολογισμό που προκύπτει από τους ευρωπαίους πολίτες, δημιουργηθούν απειλές για τους ευρωπαίους πολίτες».

Κατέστησε σαφές σε όλους ότι «η Ινδία δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο απειλή για την ΕΕ ή οποιαδήποτε χώρα μέλος της ΕΕ» ενώ εξήγησε: «Αυτό όμως δεν ισχύει για όλες τις χώρες που φιλοδοξούν να συμμετέχουν στον μηχανισμό SAFE».

«Ένα άλλο θέμα», είπε, «είναι ότι θεωρώ πως ο μηχανισμός SAFE είναι μόνο η αρχή. Πιστεύω ότι πρέπει να έρθει και ένας δεύτερος κανονισμός με τον οποίο όχι μόνο θα παραταθεί η προθεσμία, αλλά θα αυξηθούν και τα κονδύλια που πρέπει να επενδυθούν. Κατά κάποιον τρόπο, στη σύγχρονη κοινωνία, η άμυνα διαφέρει σε σχέση με αυτό που ήταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν η άμυνα αφορούσε άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη, ίσως πολεμικά πλοία, πλέον δεν είναι έτσι. Η άμυνα πλέον είναι περισσότερο μια μηχανή γνώσης. Και τα περισσότερα στοιχεία της άμυνας είναι πλέον διττής χρήσης. Χρηματοδοτώντας λοιπόν την άμυνα δεν χρηματοδοτούμε προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε πόλεμο. Είναι πολύ διαφορετικό πλέον».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση αναφορικά με το γεγονός ότι η Ελλάδα επενδύει σε νεοφυείς εταιρείες στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας και πιθανή συνεργασία μεταξύ εταιρειών μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Το πιστεύω. Για αυτό είμαι εδώ. Ένας από τους κυριότερους λόγους που βρίσκομαι στο Νέο Δελχί και θα μεταβώ αύριο στο Μπαγκαλόρ είναι για να δημιουργήσω ένα δίαυλο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο το ελληνικό, όσο και το ινδικό οικοσύστημα προκειμένου να συνεργαστούν. Στον τομέα της άμυνας, το βασικό θέμα είναι οι ιδέες, οι νέες ιδέες. Και οι νέες ιδέες εκφράζονται κυρίως από νέους, φιλόδοξους ανθρώπους που δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις, δημιουργούν νέα προϊόντα και μας βοηθούν να κινηθούμε προς ένα νέο περιβάλλον. Έχει να κάνει με την κουλτούρα της πληροφορίας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έτσι η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων είναι το πλέον σημαντικό ζήτημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ