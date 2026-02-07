Επστάιν: Υπόνοιες ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ και της CIA αφήνει έγγραφο του FBI

  • Ένα έγγραφο του FBI του 2020, που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει ότι μυστικός πληροφοριοδότης της υπηρεσίας «πείστηκε» πως ο Τζέφρι Eπστάιν ήταν κατάσκοπος της Μοσάντ.
  • Ο πληροφοριοδότης ανακάλεσε στη μνήμη του ότι ο δικηγόρος του Έπσταϊν, Άλαν Ντέρσοβιτς, είπε σε ομοσπονδιακό εισαγγελέα «ότι ο Έπσταϊν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και στις συμμαχικές τους υπηρεσίες πληροφοριών».
  • Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι «Ο Έπσταϊν ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ, και εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος υπό την καθοδήγησή του».
Ένας μυστικός πληροφοριοδότης του FBI «πείστηκε» ότι ο απαξιωμένος χρηματιστής Τζέφρι Eπστάιν ήταν Ισραηλινός κατάσκοπος (Μοσάντ), σύμφωνα με ένα έγγραφο της αμερικανικής υπηρεσίας, του 2020, που περιλαμβάνεται στα εκατομμύρια σελίδων που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το κυβερνητικό αρχείο εξιστορεί πώς ο πληροφοριοδότης —γνωστός στην κυβερνητική ορολογία ως «εμπιστευτική ανθρώπινη πηγή» (CHS)— ανακάλεσε στη μνήμη του ότι ο δικηγόρος του Eπστάιν, Άλαν Ντέρσοβιτς, είπε στον τότε ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, Άλεξ Ακόστα, «ότι ο Eπστάιν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και στις συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών».

«Η πηγή (CHS) παρακολουθούσε τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Ντέρσοβιτς και του Eπστάιν, κατά τις οποίες κρατούσε σημειώσεις. Μετά από αυτές τις κλήσεις, η Μοσάντ καλούσε στη συνέχεια τον Ντέρσοβιτς για ενημέρωση (debrief). Ο Eπστάιν ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπάρακ, και εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος υπό την καθοδήγησή του», αναφέρει το έγγραφο.

Ο δεσμός με τον Μπάρακ και ο σύνδεσμος για τον Πούτιν

Σημειώνοντας ότι ο Μπάρακ «πίστευε ότι ο Νετανιάχου ήταν εγκληματίας», το έγγραφο αναφέρει ότι ο πληροφοριοδότης «πείστηκε πως ο Eπστάιν ήταν ένας στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ» εν μέσω περιφερειακών ανταγωνισμών στους οποίους εμπλεκόταν το Ισραήλ. Το έγγραφο φέρει μεν τη σημείωση «βλ. προηγούμενη αναφορά», ωστόσο, το σε τι αναφέρεται αυτό παραμένει ασαφές.

Η πηγή ανέφερε επιπλέον στο FBI ότι ο Ντέρσοβιτς της είπε πως «αν ήταν ξανά νέος, θα κρατούσε όπλο αναισθητοποίησης (stun gun) ως πράκτορας των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών (Μοσάντ)». «Η πηγή (CHS) πίστευε επίσης ότι ο Ντέρσοβιτς είχε στρατολογηθεί από τη Μοσάντ και ήταν αφοσιωμένος στην αποστολή του», αναφέρει το έγγραφο.

Ο ίδιος άνθρωπος (η πηγή) πρόσθεσε ότι η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων «Day One Ventures βρισκόταν στο Silicon Valley για να κλέψει τεχνολογία».  Η Day One ιδρύθηκε από την πρώην δημοσίων σχέσεων του Eπστάιν, Μαρία Μπούχερ, η οποία, σύμφωνα με την πηγή, ήταν «η κύρια επαφή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο ρωσικό κίνημα νεολαίας». Μέσω αυτής ο Επστάιν εύρισκε εταιρείες για να επενδύσει και επεδίωκε συνάντηση με τον Πούτιν.

Η υπόθεση Επστάιν

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων σχετικά με την υπόθεση Eπστάιν, που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει διάφορα πρόσωπα υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του Ντέρσοβιτς και άλλων μελών της πολιτικής και οικονομικής ελίτ.

Ο Eπστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σωματεμπορίας (sex trafficking). Το 2008 είχε δηλώσει ένοχος σε δικαστήριο της πολιτείας της Φλόριντα και καταδικάστηκε για προαγωγή ανηλίκου στην πορνεία, αλλά οι επικριτές χαρακτηρίζουν τη σχετικά ελαφριά καταδίκη —η οποία εγκρίθηκε από τον Ακόστα— ως «χαριστική συμφωνία» (sweetheart deal).

Τα θύματά του έχουν ισχυριστεί ότι διοικούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εμπορίας που χρησιμοποιούσαν μέλη της πλούσιας, πολιτικής ελίτ που τον περιέβαλλε.

