Αίγιο: «Είχα κάνει ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου για την κινηματογραφική διάρρηξη

  • Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο, με τους δράστες να σπάνε την τζαμαρία με κλεμμένο αγροτικό όχημα.
  • Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δήλωσε ότι «είχα κάνει ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα», με το μαγαζί να «αντιστέκεται» στις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των δραστών.
  • Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή, ενώ ο ιδιοκτήτης τονίζει πως «δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά έχει γίνει στο μαγαζί», το οποίο χρήζει ολικής ανακαίνισης.
Αίγιο: «Είχα κάνει ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου για την κινηματογραφική διάρρηξη

«Το μαγαζί αντιστάθηκε» λέει ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο όπου έγινε η κινηματογραφική διάρρηξη τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/2). Οι δράστες έσπασαν με αγροτικό όχημα την τζαμαρία, άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή, και έγιναν «καπνός. Σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 03.15 τα ξημερώματα στη συμβολή της Ανδρέου Λόντου με Μητροπόλεως. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο όχημα με το οποίο έκαναν όπισθεν και «μπούκαραν» στο κατάστημα, σπάζοντας την βιτρίνα. Μάλιστα, χρειάστηκε να πέσουν επαναλαμβανόμενα πάνω στην τζαμαρία, καθώς ήταν αλεξίσφαιρη και ήταν δύσκολο να σπάσει.

Οι «ποντικοί» άρπαξαν κοσμήματα και τιμαλφή, εγκατέλειψαν το αγροτικό και διέφυγαν με άλλο όχημα, όπου πιθανόν τους περίμενε συνεργός τους.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά έχει γίνει στο μαγαζί»

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου μίλησε για την θρασύτατη διάρρηξη, λέγοντας αρχικά ότι είχε διαθέσει πολλά χρήματα για να φτιάξει το μαγαζί με μασίφ ατσάλι, ώστε να είναι ασφαλές.

«Το μαγαζί αντιστάθηκε, δεν ξέρω αν το είδατε, έξι φορές. Έξι φορές, μπρος – πίσω. Θράσος, φόβος, μάλλον δεν υπάρχει φόβος. Το ρολό ήταν το πιο ‘light’ που είχα. Ειδική παραγγελία αλεξίσφαιρα κρύσταλλα, δεν θα σας πω το νούμερο γιατί δεν θα το πιστεύετε που τα είχα πληρώσει το 2009 που έφτιαξα το μαγαζί, με μασίφ ατσάλι. Είχα χαλάσει πάρα πολλά λεφτά για την ασφάλεια. Μιλάμε στο κέντρο του Αιγίου, πιο κέντρο δεν γίνεται. Ανενόχλητοι, αν τους δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, ατάραχοι», είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου.

«Είναι μεγάλης αξίας, αλλά δεν είναι μόνο τα κοσμήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά έχει γίνει στο μαγαζί μέσα. Θέλει ολική ανακαίνιση», συμπλήρωσε ο ίδιος

.

 

 

