Βόλος: Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» την μητέρα της 7χρονης – Η 38χρονη απολογείται την Δευτέρα για παιδική πορνογραφία

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο η αποκάλυψη της υπόθεσης της 38χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη την Πέμπτη για παιδική πορνογραφία κατά της 7χρονης κόρης της. Σε βάρος της 38χρονης ασκήθηκε δίωξη και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα (7/2).

Στη σύλληψη της γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, πληροφορίες της ιστοσελίδας magnesianews.gr αναφέρουν ότι η γυναίκα συνελήφθη μετά από προανάκριση που έγινε από την εισαγγελία και προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος της για πορνογραφία σε βάρος της κόρης της.

Η 38χρονη οδηγήθηκε την Παρασκευή στα δικαστήρια, όπου της ασκήθηκε δίωξη για παιδική πορνογραφία από την εισαγγελέα υπηρεσίας.

Οι 9 φωτογραφίες που «έκαψαν» την 38χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα, η υπόθεση αφορά υλικό που βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο της γυναίκας με εννέα φωτογραφίες της κόρης της, ηλικίας 7 ετών να είναι γυμνή σε διάφορες στάσεις.

Το πορνογραφικό υλικό βρέθηκε στα χέρια των αρχών, όταν η γυναίκα έχασε το κινητό της τηλέφωνο τις γιορτές στην περιοχή των Παλαιών. Ο άνθρωπος που βρήκε το κινητό, διαπίστωσε ότι δεν ήταν κλειδωμένο και όταν είδε τις φωτογραφίες του κοριτσιού το παρέδωσε στις αρχές.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Εισαγγελία, που διέταξε προκαταρκτική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας έγινε άρση του απορρήτου.

Οι αρχές εντόπισαν τη γυναίκα και την περασμένη Τετάρτη και έκαναν έρευνα στο σπίτι της. Παράλληλα, κατάσχεσαν το κινητό της τηλέφωνο και εντόπισαν τις ίδιες φωτογραφίες που είχε στην παλιά της συσκευή.

Τι υποστηρίζει η 38χρονη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τις φωτογραφίες, τις οποίες ίσως τραβούσε η μεγαλύτερη κόρη της, όταν έπαιζαν με την 7χρονη.

Εκτιμά δε ότι οι φωτογραφίες μεταφέρθηκαν και στη νέα της συσκευή μέσω cloud με την ενεργοποίησή της.

