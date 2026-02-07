ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος «για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ»

Οι καταγγελίες του ΚΚΕ και των δυνάμεων του στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα για το ρόλο της συνδικαλιστικής μαφίας της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, πρωτίστως στην στήριξη της στρατηγικής του κεφαλαίου, της ΕΕ και των κυβερνήσεων κάθε απόχρωσης, αλλά και των μηχανισμών-διαφθορείων στους κόλπους της, είναι αλλεπάλληλες και έγκαιρες σημειώνει ο Περισσός σε άτυπη ενημέρωση, με φόντο τις εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Το ΚΚΕ υπενθυμίζει ότι για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο «ναυαρχίδας» στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ (2021), στο οποίο είχε γίνει ειδική συζήτηση για την κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Τι αναφερόταν στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

«Διαβρωτική είναι η παρέμβαση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και των παραρτημάτων του, η οποία θα συνεχιστεί. Πρόκειται για Ινστιτούτο διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα ερευνητικά μελετητικά ιδρύματα των ενώσεων εργοδοτών (ΣΕΒ), των Επιμελητηρίων και των κρατικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαθέτει προϋπολογισμό εκατομμυρίων ευρώ, διαχειρίζεται μεγάλο όγκο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδιαίτερα τα προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης, μελετών, ακόμα και προγράμματα από το ΕΣΠΑ. Επίσης, συνεργάζεται με τα αντίστοιχα ινστιτούτα συνδικάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ιδρύματα της ευρωπαϊκής και διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας. Διακηρυγμένος στόχος του είναι η εμπέδωση του ”κοινωνικού εταιρισμού”, δηλαδή της ”συνεργασίας των τάξεων”, γι’ αυτόν το λόγο λειτουργεί και Ακαδημία Στελεχών (ΙΕΚ εργατοπατέρων). Συμμετέχει και σχεδιάζει από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τις κυβερνήσεις την αντεργατική πολιτική και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων, καθιστώντας τη Συνομοσπονδία συνδιαμορφωτή της. Επίσης αξιοποιείται και για τη διαμόρφωση συνδικαλιστικών συσχετισμών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στα προγράμματα μετατρέπονται σε εκλογικό σώμα».

Η ΚΟ του ΚΚΕ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου για την «Κοινωνική Συμφωνία»

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του ελέγχου του Προέδρου της ΓΣΕΕ για πιθανή εμπλοκή σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζήτησε την άμεση διακοπή της επεξεργασίας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την απόσυρση του νομοσχεδίου για την λεγόμενη «Κοινωνική Συμφωνία», δηλαδή την επίθεση στις ΣΣΕ, την οποία υπέγραψε μαζί με την κυβέρνηση ο Γιάννης Παναγόπουλος.