Αμπελόκηποι: Δύο κακοποιοί έπεσαν… στην παγίδα που έστησαν – Η γυναίκα που αντιλήφθηκε την απάτη και τους «παρέδωσε» στην αστυνομία

Παλιοί γνώριμοι των αρχών είναι οι δύο άνδρες, 28 και 27 ετών, που συνελήφθησαν το απόγευμα της 1ης Φεβρουαρίου για απόπειρα απάτης σε βάρος γυναίκας, με σκοπό την κλοπή, στους Αμπελόκηπους. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους, καθώς η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε να κάνει με απατεώνες και ενημέρωσε την αστυνομία, που έπιασε τους δύο δράστες στα πράσα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 28χρονος και ο 27χρονος συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία και βία κατά υπαλλήλων.

Πώς έστησαν την παγίδα

Συγκεκριμένα, άτομο προσποιούμενο τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, κάλεσε την γυναίκα στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα επιχείρησε να την εξαπατήσει προκειμένου να τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την πόρτα της οικίας της, χρήματα και κοσμήματα.

Παράλληλα προκειμένου να μην ενημερώσει η γυναίκα άλλο άτομο για την εν λόγω κλήση, την κάλεσε άλλο άτομο και στο κινητό της τηλέφωνο προσπαθώντας να την κρατήσουν απασχολημένη καθόλη τη διάρκεια των κλήσεων.

Ευτυχώς, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απατεώνες και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, ενώ παράλληλα ακολούθησε τις «οδηγίες» των δραστών.

Η επεισοδιακή σύλληψή τους

Άμεσα αστυνομικοί κινήθηκαν προς το σπίτι της γυναίκας, θέτοντας το σε διακριτική επιτήρηση, και μόλις οι δύο δράστες προσέγγισαν την πόρτα της οικίας προκειμένου να παραλάβουν τη σακούλα με το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα, τους συνέλαβαν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής τους, οι δύο κατηγορούμενοι προέβαλαν αντίσταση με λακτίσματα κατά των αστυνομικών.

Στην κατοχή των δύο κατηγορουμένων βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 325 ευρώ καθώς και μία χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, και οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.