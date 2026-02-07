Μια αόρατη ατμοσφαιρική μεταβολή προκάλεσε την κατακόρυφη αύξηση του μεθανίου παγκοσμίως

Μια πρόσφατη ανακάλυψη εξηγεί γιατί τα επίπεδα του μεθανίου εκτοξεύτηκαν μετά το 2006, παρά το γεγονός ότι οι άμεσες εκπομπές δεν φαινόταν να αυξάνονται τόσο πολύ.

Η αιτία κρύβεται στην εξάντληση των ριζών υδροξυλίου (OH), που λειτουργούν ως το «απορρυπαντικό» της ατμόσφαιρας, καθαρίζοντάς την από το μεθάνιο.

Το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε με ταχύτερους ρυθμούς από ποτέ στις αρχές της δεκαετίας του 2020. Η άνοδος αυτή δεν οφείλεται τόσο στα ορυκτά καύσιμα, όσο σε αλλαγές που συμβαίνουν στην ίδια τη φύση.

Τα επίπεδα του μεθανίου στην ατμόσφαιρα της Γης αυξήθηκαν με πρωτοφανή ρυθμό στις αρχές της δεκαετίας του 2020, λόγω ενός συνδυασμού εξασθενημένης φυσικής απομάκρυνσης και αυξανόμενων εκπομπών από υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και γεωργικές εκτάσεις που θερμαίνονται.

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων αναφέρει αυτά τα ευρήματα στις 5 Φεβρουαρίου του 2026 στο περιοδικό Science, επισημαίνοντας μια σύγκλιση μεταβολών στην ατμοσφαιρική χημεία και κλιματικά καθοδηγούμενων αλλαγών στο έδαφος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ατμόσφαιρα έχασε προσωρινά μεγάλο μέρος της ικανότητάς της να διασπά το μεθάνιο. Κατά την περίοδο 2020–2021, τα επίπεδα των ριζών υδροξυλίου, της κύριας χημικής ουσίας που είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση του μεθανίου από τον αέρα, σημείωσαν κατακόρυφη πτώση.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετέχει ο καθηγητής Επιστημών της Γης και του Περιβάλλοντος του Κολεγίου της Βοστώνης, Hanqin Tian, αυτή η μείωση εξηγεί περίπου το 80% των ετήσιων μεταβολών στον ρυθμό συσσώρευσης του μεθανίου.

Το La Niña και η επέκταση των υγροτόπων ενισχύουν τις εκπομπές

Ταυτόχρονα, ένα παρατεταμένο φαινόμενο La Niña από το 2020 έως το 2023 έφερε ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος των τροπικών περιοχών. Αυτά τα πιο υγρά τοπία επέκτειναν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους μικροοργανισμούς που παράγουν μεθάνιο.

Αυτό το φαινόμενο ενέτεινε τις εκπομπές μεθανίου, του δεύτερου σημαντικότερου αερίου του θερμοκηπίου μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Μεταξύ 2019 και 2023, το ατμοσφαιρικό μεθάνιο αυξήθηκε κατά 55 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb), φτάνοντας σε ένα νέο ρεκόρ των 1921 ppb το 2023.

Η ταχύτερη άνοδος σημειώθηκε το 2021, όταν τα επίπεδα μεθανίου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 18 ppb, σημειώνοντας αύξηση 84% σε σύγκριση με το 2019.

«Καθώς ο πλανήτης γίνεται θερμότερος και πιο υγρός, οι εκπομπές μεθανίου από τους υγροτόπους, τα εσωτερικά ύδατα και τις καλλιέργειες ρυζιού θα καθορίζουν όλο και περισσότερο τη βραχυπρόθεσμη κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο Tian.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ότι η Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο (Global Methane Pledge) πρέπει να συνυπολογίζει τις κλιματικά καθοδηγούμενες πηγές μεθανίου παράλληλα με τον έλεγχο των ανθρωπογενών εκπομπών, εάν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι μετριασμού της».

Οι διαχειριζόμενες εκτάσεις παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από το αναμενόμενο

Η ανταπόκριση του μεθανίου δεν περιορίστηκε στους φυσικούς υγροτόπους. Τα διαχειριζόμενα περιβάλλοντα, όπως οι ορυζώνες και τα εσωτερικά ύδατα, συνέβαλαν επίσης ουσιαστικά, σύμφωνα με τον Tian, ο οποίος διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης του Γήινου Συστήματος και Παγκόσμιας Βιωσιμότητας στο Ινστιτούτο Schiller για την Ολοκληρωμένη Επιστήμη και την Κοινωνία. Αυτές οι πηγές συχνά υποτιμώνται ή απουσιάζουν από τα παγκόσμια μοντέλα μεθανίου.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εκπομπών εντοπίστηκαν στην τροπική Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι υγρότοποι και οι λίμνες της Αρκτικής παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο, καθώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες ενίσχυσαν τη μικροβιακή δραστηριότητα. Αντίθετα, η παραγωγή μεθανίου από τους υγροτόπους της Νότιας Αμερικής μειώθηκε το 2023 κατά τη διάρκεια μιας ακραίας ξηρασίας που σχετίζεται με το φαινόμενο El Niño, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο ευαίσθητες είναι οι εκπομπές μεθανίου στα κλιματικά ακραία φαινόμενα, σημειώνει η έκθεση.

Πώς οι επιστήμονες κατέγραψαν την έξαρση του μεθανίου

Ο Tian και οι συνεργάτες του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι υγρότοποι, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι ταμιευτήρες και η παγκόσμια καλλιέργεια ρυζιού συνέβαλαν στην ταχεία αύξηση του μεθανίου.

Συνδυάζοντας τις διεργασίες της ξηράς, των γλυκών υδάτων και της ατμόσφαιρας σε προηγμένα μοντέλα του γήινου συστήματος, η ομάδα του Κολεγίου της Βοστώνης κατέδειξε πώς η κλιματική μεταβλητότητα επέτεινε τις εκπομπές σε όλα τα διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα.

Είναι σημαντικό ότι η μελέτη διαπίστωσε πως η χρήση ορυκτών καυσίμων και οι δασικές πυρκαγιές δεν αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες στην πρόσφατη έξαρση του μεθανίου.

Η χημική ανάλυση (“χημικό αποτύπωμα”) δείχνει ότι οι μικροβιακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των υγροτόπων, των εσωτερικών υδάτων και της γεωργίας, ήταν υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της παρατηρούμενης αύξησης.

«Παρέχοντας τον πιο ενημερωμένο παγκόσμιο προϋπολογισμό μεθανίου έως το 2023, αυτή η έρευνα αποσαφηνίζει γιατί το ατμοσφαιρικό μεθάνιο αυξήθηκε τόσο γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Philippe Ciais του Πανεπιστημίου των Βερσαλλιών (Saint-Quentin-en-Yvelines). «Δείχνει επίσης ότι οι μελλοντικές τάσεις του μεθανίου θα εξαρτηθούν όχι μόνο από τον έλεγχο των εκπομπών, αλλά και από τις κλιματικά καθοδηγούμενες αλλαγές στις φυσικές και διαχειριζόμενες πηγές μεθανίου».

Κύρια ευρήματα της μελέτης

Η ταχεία άνοδος του μεθανίου κατά τις αρχές της δεκαετίας του 2020 οφείλεται κυρίως σε μια προσωρινή εξασθένηση της ατμοσφαιρικής χημείας, και όχι αποκλειστικά σε μια έξαρση των εκπομπών. Μια βραχυπρόθεσμη μείωση των ριζών υδροξυλίου (OH) κατά την περίοδο 2020–2021 ευθύνεται για περίπου το 80-85% των ετήσιων μεταβολών στην αύξηση του μεθανίου.

Οι μεταβολές στην ατμοσφαιρική ρύπανση που σχετίζονται με τον COVID-19 έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Τα περιοριστικά μέτρα (lockdowns) μείωσαν τα οξείδια του αζώτου (NOₓ), γεγονός που με τη σειρά του μείωσε τα επίπεδα των ριζών υδροξυλίου (OH) και επέτρεψε στο μεθάνιο να συσσωρευτεί ταχύτερα.

Οι κλιματικά καθοδηγούμενες εκπομπές από υγροτόπους και εσωτερικά ύδατα ενίσχυσαν περαιτέρω την αύξηση. Οι εξαιρετικά υγρές συνθήκες κατά τη διάρκεια του φαινομένου La Niña (2020–2023) αύξησαν την παραγωγή μεθανίου στην τροπική Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ επιπλέον αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις περιοχές της Αρκτικής.

Οι μεταβολές στις εκπομπές από ορυκτά καύσιμα και την καύση βιομάζας ήταν σχετικά μικρές και δεν μπορούν να εξηγήσουν την παγκόσμια έξαρση του μεθανίου.

Τέλος, η μελέτη αναδεικνύει κενά στα τρέχοντα μοντέλα εκπομπών («bottom-up»).

Πολλά ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα υποτίμησαν τις εκπομπές από υγροτόπους και εσωτερικά ύδατα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αποκαλύπτοντας την ανάγκη για καλύτερη παρακολούθηση των πλημμυρισμένων οικοσυστημάτων και της μικροβιακής παραγωγής μεθανίου.