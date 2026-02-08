Τηλεθέαση (7/2): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνοψη από το

  • Στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,1%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Σταχτοπούτα» με 13,7%.
  • Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου, με την ελληνική ταινία «Ο κατεργάρης» να ακολουθεί στο γενικό κοινό με 11,6%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (7/2).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,1%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Ο κατεργάρης» με 11,6% και η ξένη ταινία «Σταχτοπούτα» με 10,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Σταχτοπούτα» με 13,7%,  με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 11% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Ο κατεργάρης» με 10,6%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,1%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Ο κατεργάρης 11,6%
  • STAR – Ξένη ταινία: Σταχτοπούτα 10,4%
  • ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 9,8%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη 9,5%
  • ANT1 – Don’t forget the lyrics 8,2%
  • SKAI – The Wall 8,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Μια σταχτοπούτα στην… πασαρέλα 3,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • STAR – Ξένη ταινία: Σταχτοπούτα 13,7%
  • ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 11%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Ο κατεργάρης 10,6%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10,2%
  • ALPHA – Ελληνική ταινία: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη 8,8%
  • ANT1 – Don’t forget the lyrics 8,3%
  • SKAI – The Wall 5,8%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Μια σταχτοπούτα στην… πασαρέλα 3%

