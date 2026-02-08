Τηλεθέαση (7/2): Τα ποσοστά για το βράδυ του Σαββάτου

Η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, συνεχίστηκε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (7/2).

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη του Σαββάτου, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,1%, ενώ ακολούθησε η ελληνική ταινία «Ο κατεργάρης» με 11,6% και η ξένη ταινία «Σταχτοπούτα» με 10,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία «Σταχτοπούτα» με 13,7%, με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 11% και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Ο κατεργάρης» με 10,6%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,1%

MEGA – Ελληνική ταινία: Ο κατεργάρης 11,6%

STAR – Ξένη ταινία: Σταχτοπούτα 10,4%

ALPHA – Μπαμπά σ’ αγαπώ (Ε) 9,8%

ALPHA – Ελληνική ταινία: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη 9,5%

ANT1 – Don’t forget the lyrics 8,2%

SKAI – The Wall 8,1%

OPEN – Ξένη ταινία: Μια σταχτοπούτα στην… πασαρέλα 3,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό