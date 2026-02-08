Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην περιπέτεια που περνάει, στη διάρκεια της εκπομπής της, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, κάποια στιγμή χρειάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό, λόγω του έντονου πονοκεφάλου που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη του σημερινού «Καλύτερα Δε Γίνεται», η Ναταλία Γερμανού απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, είπε πως: «Πώς μου κάνετε; Πώς μου είστε; Πώς σας βρίσκει αυτή η όμορφη Κυριακή; Ηλιόλουστη! Εγώ έρχομαι με τρεις ημέρες ημικρανία. Πώς την παλεύω δεν ξέρω.

Ξέρω, είμαι επαγγελματίας και να είναι καλά αυτά τα φάρμακα, δεν θα τα διαφημίσω. Εσείς που έχετε ημικρανίες πείτε μου ότι με νιώθετε αυτή την στιγμή. Το τι παγωμένη κομπρέσα έχω βάλει στο κεφάλι… Ελπίζω εσείς να είστε πολύ καλύτερα».

Η αποχώρηση από το πλατό

Αρκετή ώρα αργότερα, ενώ είχε περάσει ένα μεγάλο μέρος της εκπομπής, η παρουσιάστρια χρειάστηκε να αποχωρήσει από το πλατό.

Γυρνώντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανέφερε ότι: «Επιστρέψαμε. Η Ναταλία παλεύει λίγο με την ημικρανία, σε πολύ λίγο θα είναι πάλι μαζί μας».