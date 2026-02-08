Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε, σύμφωνα με το Sky News, αλλά και δημοσιογράφους της ημερήσιας εφημερίδας The Guardian.

Η παραίτηση του ΜακΣουίνι έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υφίσταται ασφυκτικές πολιτικές πιέσεις για τον διορισμό του Λόρδου Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστές από τότε οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, παιδεραστή, Τζέφρι Επστάιν.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από την κυβέρνηση. Η απόφαση να διοριστεί ο Peter Mandelson ήταν λάθος. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», δηλώνει σε ανακοίνωσή του.

Η δήλωση παραίτησης

Στην πραγματικότητα, σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ήρθαν στο φως τα νέα στοιχεία για τις σχέσεις του Επστάιν με τον Μάντελσον, έγινε γνωστό ότι ο άνθρωπος που επέμεινε για τον διορισμό του στην Ουάσινγκτον ήταν ο Διευθυντής Προσωπικού της Ντάουνινγ Στριτ. Στην δήλωση παραίτησής του ο ΜακΣουίνι αναφέρει:

«Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να προβεί σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή. Στη δημόσια ζωή, η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, η μόνη έντιμη επιλογή είναι να παραιτηθώ.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για μένα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τα κίνητρά μου ήταν πάντα απλά: εργάστηκα κάθε μέρα για να εκλέξω και να υποστηρίξω μια κυβέρνηση που θέτει την ζωή των απλών ανθρώπων πάνω από όλα και μας οδηγεί σε ένα καλύτερο μέλλον για τη μεγάλη μας χώρα. Μόνο μια κυβέρνηση των Εργατικών μπορεί να το κάνει αυτό. Φεύγω με υπερηφάνεια για όλα όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και με λύπη για τις συνθήκες της αποχώρησής μου. Πάντα πίστευα όμως ότι υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη σου και να αποχωρήσεις για το κοινό καλό.

Καθώς φεύγω, έχω δύο ακόμη σκέψεις:

Πρώτον, και το πιο σημαντικό, πρέπει να θυμόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων η ζωή καταστράφηκε από τον Τζέφρι Επστάιν και των οποίων οι φωνές δεν ακούστηκαν για πολύ καιρό.

Δεύτερον, αν και δεν επέβλεψα τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και ελέγχου, πιστεύω ότι η διαδικασία αυτή πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί ριζικά. Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μια χειρονομία, αλλά μια εγγύηση για το μέλλον.

Συνεχίζω να υποστηρίζω πλήρως τον πρωθυπουργό. Εργάζεται καθημερινά για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη, να επαναφέρει τα πρότυπα και να υπηρετήσει τη χώρα. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτή την αποστολή με κάθε δυνατό τρόπο. Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω».

Γιατί στοχοποιήθηκε ο ΜακΣουίνι

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν φωνές που ζητούσαν την απομάκρυνση του Μακσουίνι λόγω του σκανδάλου Μάντελσον, αναφέρει το BBC. Ο ΜακΣούινι αναφέρεται συχνά ως προστατευόμενος του Μάντελσον. Πιστεύεται ευρέως ότι άσκησε πιέσεις για τον διορισμό του Λόρδου ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ.

Αρκετοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος επιθυμούσαν την απομάκρυνση του McSweeney εδώ και αρκετό καιρό.

Μεταξύ των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζήτησαν την απομάκρυνσή του είναι οι Clive Efford, Patrick Hurley και Kim Johnson. Η πρώην αναπληρωτής ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Harriet Harman δήλωσε επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο «πραγματικής ανανέωσης» στην Downing Street όπως είναι γνωστό το γραφείο του πρωθυπουργού στην Βρετανία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον ΜακΣουίνι.

Ενορχηστρωμένη ενέργεια

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, ο ίδιος ο Σερ Κιρ Στάρμερ έκανε δήλωση σχολιάζοντας την κίνηση του στενού του συνεργάτη, με τον οποίον, όπως είπε, ήταν τιμή του να συνεργαστεί.

Σε μια ένδειξη ότι η παραίτηση του Μακσούινι δεν έγινε τυχαία, αλλά οργανωμένα, από πλευράς πρωθυπουργικού γραφείου, η δήλωση του Στάρμερ έγινε γνωστή σχεδόν αμέσως μετά την παραίτηση του Μακσουίνι.

«Οφείλουμε ευγνωμοσύνη»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν “τιμή του” να συνεργαστεί με τον υψηλόβαθμο συνεργάτη του Μόργκαν ΜακΣουίνι που παραιτήθηκε σήμερα, Κυριακή, για τον ρόλο του στο διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

“Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του”, δήλωσε ο Στάρμερ εκθειάζοντας τη βοήθεια που προσέφερε ο ΜακΣουίνι προκειμένου το Εργατικό Κόμμα να νικήσει στις εκλογές του 2024 και να κυβερνήσει την Βρετανία, όπως μεταδίδει του ΑΠΕ-ΜΠΕ.