Στις 19 Φεβρουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Στις 19 Φεβρουαρίου σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται Aμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο Aμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.