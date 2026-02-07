Στις 19 Φεβρουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Σύνοψη από το

  • Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.
  • «Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.
  • Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στις 19 Φεβρουαρίου η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Στις 19 Φεβρουαρίου σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος να πραγματοποιηθεί η πρώτη σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα  στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios που επικαλείται Aμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο Aμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
17:51 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ λέει ότι ήταν «τιμή του» η συνεργασία με τον παραιτηθέντα διευθυντή του, Μόργκαν ΜακΣουίνι

Λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Διευθυντή του επιτελείου του πρωθυπουργού, στην Βρετανία, ο ...
16:52 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Συγκλονιστικά πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυρα – Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία

Συγκλονίζουν τα πλάνα από τον ξυλοδαρμό αστυνομικού στην Τουρκία, σε χώρο στάθμευσης στην Άγκυ...
16:34 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Διευθυντής Προσωπικού του Κιρ Στάρμερ – Η δήλωση του πρωθυπουργού

O επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, στην Βρετανία, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι π...
12:45 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γάζα: «Η Χαμάς δεν θα παραδώσει τα όπλα της», διαμηνύει ηγετικό στέλεχός της – Εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ οι «κόκκινες γραμμές» της οργάνωσης

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου στη Ντόχα, ο Χάλεντ Μεσάαλ, ηγετικό στέλεχος της Χα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα