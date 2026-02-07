Ντόναλντ Τραμπ: Ο διάλογος με το Ιράν συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Ομάν.
  • Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά εξελίσσονται θετικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία».
  • Η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο χωρών να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ξεκάθαρο μήνυμα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Ομάν.

«Το Ιράν θέλει πολύ να γίνει μια συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά εξελίσσονται θετικά. «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά, λίγο πριν αναχωρήσει για το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο χωρών να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: Reuters

