Ντόναλντ Τραμπ: Ο διάλογος με το Ιράν συνεχίζεται την ερχόμενη εβδομάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Ομάν.

«Το Ιράν θέλει πολύ να γίνει μια συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά εξελίσσονται θετικά. «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες, το Ιράν φαίνεται ότι θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά, λίγο πριν αναχωρήσει για το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, όπου θα περάσει το Σαββατοκύριακο.

Η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο χωρών να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

