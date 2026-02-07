Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ που το Πακιστάν είχε αποδώσει στην Ινδία

  • Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε σιιτικό τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ότι πίσω από την τρομοκρατική ενέργεια βρισκόταν η Ινδία.
  • Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 170 κατά τη διάρκεια της προσευχής, σύμφωνα με την αστυνομία και κυβερνητικούς αξιωματούχους.
  • Η Ινδία απέρριψε τις κατηγορίες του Πακιστάν για εμπλοκή στην επίθεση, καταδικάζοντας την ενέργεια και εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλεια ζωών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ που το Πακιστάν είχε αποδώσει στην Ινδία

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση σε ένα σιιτικό τέμενος στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ανέφερε η τζιχαντιστική οργάνωση στο κανάλι της στο Telegram, διαψεύδοντας έτσι τους ισχυρισμούς του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας ότι πίσω από την τρομοκρατική ενέργεια βρίσκεται η Ινδία.

Πακιστάν: Τουλάχιστον 31 νεκροί και 169 τραυματίες από την έκρηξη σε τέμενος – Αναφορές για επίθεση από βομβιστή αυτοκτονίας

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 170 κατά τη διάρκεια της προσευχής σήμερα το πρωί, ανακοίνωσαν η αστυνομία και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν ματωμένα σώματα να βρίσκονται στο χαλί του τεμένους, περιτριγυρισμένα από θραύσματα γυαλιού, συντρίμμια και πανικόβλητους πιστούς.

Δεκάδες άλλοι τραυματίες κείτονταν στον κήπο έξω από το τέμενος, καθώς οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια.

Πόλεμος ανακοινώσεων Πακιστάν – Ινδίας

Η ανάληψη ευθύνης από το ISIS έρχεται μετά την απόρριψη από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας των ισχυρισμών ότι είχε εμπλακεί στην βομβιστική επίθεση στην Ισλαμαμπάντ.

Σε μια ανάρτηση στο X σήμερα, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Khawaja Asif κατηγόρησε την Ινδία ότι χρησιμοποιεί «αντιπροσώπους» εναντίον του Πακιστάν, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

«Τα νήματα της συμμαχίας μεταξύ Ινδίας και Ταλιμπάν αποκαλύπτονται», δήλωσε

Από την πλευρά του, το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του στο X, δήλωσε ότι η επίθεση είναι «καταδικαστέα» και ότι η Ινδία «εκφράζει τη λύπη της για την απώλεια ζωών που προκάλεσε».

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι, αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματα που μαστίζουν τον κοινωνικό του ιστό, το Πακιστάν προτιμά να αυταπατάται κατηγορώντας άλλους για τα εγχώρια δεινά του», πρόσθεσε.

Πηγές: ΑΠΕ – Daily Mail

