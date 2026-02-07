Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε καταφύγιο ζώων στη Ζαπορίζια – Νεκρά τουλάχιστον επτά σκυλιά

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε νωρίς το πρωί καταφύγιο ζώων στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά σκυλιά και τραυματίζοντας αρκετά ακόμη, σύμφωνα με εργαζομένους και εθελοντές της δομής.

Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσικό drone στη Ζαπορίζια

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων που βρέθηκε στο σημείο αντίκρισε εθελοντές σε κατάσταση σοκ, με δάκρυα στα μάτια, να παρηγορούν ο ένας τον άλλον και να απομακρύνουν συντρίμμια. Σε καρότσι μεταφέρονταν νεκρά ζώα από τον χώρο του καταφυγίου.

«Είναι φρικτό. Τα σκυλιά είχαν διαμελιστεί από τα θραύσματα, κομμάτια από τα σώματά τους είχαν καρφωθεί στον φράχτη. Δεν βρίσκω λόγια», δήλωσε η 18χρονη εθελόντρια Αλίνα Φόμπερ, εμφανώς συγκλονισμένη. «Τα γνώριζα όλα αυτά τα σκυλιά, τα είχα φροντίσει. Ήταν τόσο ήρεμα ζώα», πρόσθεσε.

«Σκηνή σφαγής», λέει η υπεύθυνη του καταφυγίου

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όπως ανέφερε στο AFP η 41χρονη Ιρίνα Ντιντούρ, υπεύθυνη του καταφυγίου. «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και αμέσως μετά την έκρηξη», είπε, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε ως «σκηνή σφαγής».


«Πολλά τραυματισμένα σκυλιά πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε κτηνιατρικές κλινικές», σημειώνει η Ιρίνα Ντιντούρ στον λογαριασμό της στο Facebook.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ντιντούρ ανέφερε ότι πέντε κλουβιά καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα 25 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ επλήγη και κτίριο των εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ίδια, συνολικά 13 ζώα σκοτώθηκαν και επτά υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Σε επικοινωνία της με το AFP επιβεβαίωσε τον θάνατο τουλάχιστον επτά σκύλων.

Ένας εργαζόμενος του καταφυγίου τραυματίστηκε επίσης από την επίθεση και νοσηλεύεται έπειτα από χειρουργική επέμβαση.

Το καταφύγιο βρίσκεται στην πόλη Ζαπορίζια, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της γραμμής του μετώπου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, αποτελεί τη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στο φυσικό περιβάλλον και την πανίδα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ (AFP)

