Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσικό drone στη Ζαπορίζια

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό πλήγμα από ρωσικό drone δέχθηκε η ουκρανική πόλη Ζαπορίζια το βράδυ της Τρίτης, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νεαρών, ενός 18χρονου και μιας κοπέλας, και τον τραυματισμό τουλάχιστον έντεκα ατόμων.
  • Ο περιφερειάρχης Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός 18χρονου αγοριού και ενός νεαρού κοριτσιού, προσθέτοντας ότι «ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη».
  • Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσικό drone στη Ζαπορίζια

Σοβαρό πλήγμα από ρωσικό drone δέχθηκε η ουκρανική πόλη Ζαπορίζια το βράδυ της Τρίτης, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο νεαρών, ενός 18χρονου και μιας κοπέλας, και τον τραυματισμό τουλάχιστον έντεκα ατόμων, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Οι σοκαριστικές εικόνες που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δείχνουν δυο πτώματα να κείτονται στο έδαφος και απανθρακωμένα οχήματα στον τόπο του πλήγματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν: ένα αγόρι 18 ετών και νεαρό κορίτσι», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ. «Ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη», συμπλήρωσε.

Για «επίθεση εναντίον αμάχων», «μαζική δολοφονία» και «γενοκτονία» έκανε λόγο παράλληλα μέσω X η ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Η Ζαπορίζια είναι ανάμεσα στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, οι υπόλοιπες τρεις είναι το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ και η Χερσώνα, που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσάρτησε τον Σεπτέμβριο του 2022, οκτώ μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο ουκρανικό έδαφος χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κενές περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα – «Περίπου το 10% του καρπού της ελιάς έχει μείνει στα δέ...

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
02:18 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη: Ένας 24χρονος νεκρός στη Δυτική Όχθη – Ο Νετανιάχου αποκλείει ρόλο στη Γάζα για την Παλαιστινιακή Αρχή

Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη, καθώς ένας 24χρονος Παλαιστίνιος, ο Σαΐντ Νάελ Σαΐντ ...
01:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τερμάτισε το shutdown – Υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το νομοσχέδιο που θέτει τέλ...
01:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» να μην επ...
00:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Κιρ Στάρμερ – Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα