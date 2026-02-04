Η πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. δήλωσε εμμέσως ότι θέλει η Ρωσία να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 – Αντιδράσεις από Ουκρανία

  • Η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, τόνισε την Τρίτη την κρίσιμη ανάγκη να διατηρηθεί ο αθλητισμός ως ουδέτερος χώρος, αναφερόμενη εμμέσως στην πιθανότητα επιστροφής της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.
  • Η Κόβεντρι υπογράμμισε ότι «ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει ουδέτερος χώρος», θέση που χαιρέτισε ο Ρώσος εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Σαμίλ Ταρπίσεφ, δηλώνοντας ότι «η πολιτική δεν πρέπει να παίζει ρόλο».
  • Ωστόσο, ο Υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπίντνι, χαρακτήρισε «ανεύθυνο» και «παιδιάστικο» τον διαχωρισμό αθλητισμού και πολιτικής, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική» και πως πάνω από 650 Ουκρανοί αθλητές έχουν σκοτωθεί.
Η Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Κίρστι Κόβεντρι, τόνισε την Τρίτη την κρίσιμη ανάγκη να διατηρηθεί ο αθλητισμός ως ουδέτερος χώρος, αναφερόμενη εμμέσως στην πιθανότητα επιστροφής της Ρωσίας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η δήλωση της αυτή στην εναρκτήρια ομιλία της στην 145η Σύνοδο της ΔΟΕ, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου-Κορτίνα του 2026 έρχεται μια μέρα μετά την δήλωση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι επιθυμεί την επανένταξη της Ρωσίας στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Χωρίς να αναφέρεται άμεσα στη Ρωσία, η Κόβεντρι δήλωσε: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και σε πολλές από τις συνομιλίες μας έκτοτε, άκουσα το ίδιο μήνυμα από πολλούς από εσάς.  [Πρέπει] να επικεντρωθούμε στον πυρήνα μας. Είμαστε ένας αθλητικός οργανισμός. Κατανοούμε την πολιτική και γνωρίζουμε ότι δεν λειτουργούμε στο κενό. Αλλά το παιχνίδι μας είναι ο αθλητισμός. Αυτό σημαίνει ότι ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει ουδέτερος χώρος. Ένας χώρος όπου κάθε αθλητής μπορεί να αγωνίζεται ελεύθερα, χωρίς να εμποδίζεται από την πολιτική ή τις διαιρέσεις των κυβερνήσεων του».

«Σε έναν κόσμο που είναι ολοένα και πιο διχασμένος, αυτή η αρχή έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Είναι αυτό που επιτρέπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να παραμείνουν ένας τόπος έμπνευσης, όπου οι αθλητές του κόσμου μπορούν να ενωθούν και να αναδείξουν τα καλύτερα της ανθρωπιάς μας»,δήλωσε η Κόβεντρι ενώπιον των συναδέλφων της μελών της ΔΟΕ.

Η Κόβεντρι, εκφωνώντας την πρώτη της ομιλία στη Σύνοδο ως πρόεδρος, υπογράμμισε περαιτέρω την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην βασική αποστολή της ΔΟΕ. «Δεν μπορούμε να είμαστε τα πάντα για όλους τους ανθρώπους. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι αξίες που αντιπροσωπεύουν είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας», είπε.

Σημείωσε ότι ενώ ο αθλητισμός παίζει ευρύτερο ρόλο στην υγεία, την ένταξη και την εκπαίδευση – και η ΔΟΕ θα συνεχίσει να το υποστηρίζει αυτό – η κύρια ευθύνη της είναι να διατηρεί τους Αγώνες ισχυρούς και ουσιαστικούς. «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας. Αυτό μας κάνει διαφορετικούς. Και αυτό χρειάζεται ο κόσμος από εμάς».

Η προφανής αντίληψη στο Μιλάνο ήταν ότι η Κόβεντρι αναφερόταν στον αποκλεισμό της Ρωσίας από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας το 2022. Τα σχόλιά της έγιναν γρήγορα αποδεκτά από το ρωσικό μέλος της ΔΟΕ, Σαμίλ Ταρπίσεφ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι σχέσεις με τη ΔΟΕ έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

«Στην ομιλία της τόνισε ότι η πολιτική δεν πρέπει να παίζει ρόλο», δήλωσε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. «Γιατί ο αθλητισμός είναι έμπνευση και μέλλον. Μέχρι στιγμής, όλα πάνε ομαλά και με αξιοπρέπεια. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές συζητήσεις να κάνουμε».

Υπουργός Αθλητισμός Ουκρανίας: «Ανεύθυνος» ο Ινφαντίνο

Τα σχόλιά της ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσουν ένταση με την Ουκρανία, αφού ο υπουργός Αθλητισμού, Ματβίι Μπίντνι, χαρακτήρισε τον Ινφαντίνο «ανεύθυνο» και «παιδιάστικο» για την προσπάθειά του να διαχωρίσει τον αθλητισμό από την πολιτική, πριν η πρόεδρος της ΔΟΕ τολμήσει να εισέλθει στο ίδιο έδαφος.

Η Ρωσία έχει αποκλειστεί από τη FIFA και την UEFA από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ομάδες της επιτρέπεται να παίζουν φιλικούς αγώνες, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών ή γυναικών, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή αντίστοιχες διοργανώσεις για νέους. Ο Ινφαντίνο έχει εκφράσει επανειλημμένα την ελπίδα να τις δει να επιστρέφουν και, σε συνέντευξή του στο Sky News τη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός «δεν έχει επιτύχει τίποτα» και πρέπει να επανεξεταστεί, τουλάχιστον όσον αφορά τις ομάδες νέων.

Ο Μπίντνι, ωστόσο, απάντησε με σφοδρότητα στον Ινφαντίνο, επισημαίνοντας τις πραγματικές επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας στους ποδοσφαιριστές και άλλους αθλητές. «Τα λόγια του Τζιάνι Ινφαντίνο ακούγονται ανεύθυνα, για να μην πω παιδαριώδη», είπε. «Αποσυνδέουν το ποδόσφαιρο από την πραγματικότητα στην οποία σκοτώνονται παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι από την αρχή της πλήρους επιθετικότητας της Ρωσίας, περισσότεροι από 650 Ουκρανοί αθλητές και προπονητές έχουν σκοτωθεί από τους Ρώσους. Μεταξύ αυτών ήταν 100 ποδοσφαιριστές».

Ο Μπίντνι συνέχισε αναφέροντας παραδείγματα νεαρών παικτών που σκοτώθηκαν από πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, προτού καλέσει τις ποδοσφαιρικές αρχές να μην επιτρέψουν την επανένταξη της Ρωσίας.

«Ο πόλεμος είναι έγκλημα, όχι πολιτική», είπε. «Είναι η Ρωσία που πολιτικοποιεί τον αθλητισμό και τον χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα. Συμμερίζομαι τη θέση της Ουκρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία επίσης προειδοποιεί κατά της επιστροφής της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να πολιτικοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία και τα εθνικά σύμβολα τους δεν έχουν θέση ανάμεσα σε ανθρώπους που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα και το ευ αγωνίζεσθαι».

Πηγές: The Guardian, Xinhua

 

