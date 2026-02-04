Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» για εβδομαδιαία εκεχειρία στην Ουκρανία, παρά τα χθεσινά χτυπήματα

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «κράτησε τον λόγο του» να μην επιτεθεί στην Ουκρανία για μία εβδομάδα, παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο η Ρωσία έσπασε τη συμφωνία με μια βομβιστική επίθεση μετά από μόλις τέσσερις ημέρες.

«Ήταν από Κυριακή σε Κυριακή. Και τους χτύπησε σκληρά χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης στο Οβάλ Γραφείο. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πούτιν θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια που υπήρξε έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφράστηκε μετά την επανέναρξη τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των σημερινών διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κι αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΠΕ – Nypost