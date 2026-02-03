Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Μυθικός Γκραντ «σκότωσε» την «Βασίλισσα» στο φινάλε

  • Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
  • Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη.
  • Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10. Η νίκη αυτή επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπετο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Με κατάθεση ψυχής και τον Τζέριαν Γκραντ να έχει τον τελευταίο λόγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center Athens, που επαναφέρει την ηρεμία σε πολλά επίπεδα στο «πράσινο στρατόπεδο».

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-81 των Ισπανών, για την 26η αγωνιστική της Euroleague, με τον Αμερικανό γκαρντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στα 3΄΄ για τη λήξη! Πλέον ο Παναθηναϊκός έπιασε τους φιλοξενούμενους στη βαθμολογία με ρεκόρ 16-10, όσο έχουν και Βαλένθια, Ερυθρός Αστέρας και Μπαρτσελόνα.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

21:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο μεταξύ Μπαρτζώκα και οπαδού στο Ντουμπάι: Τον έβρισε στα ελληνικά και ανέβηκε στην εξέδρα για εξηγήσεις- ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC μόλις έχει τελειώσει. Οι ερυθρόλευκοι ηττήθηκαν με ...
20:54 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: «Προδόθηκε» στα πέναλτι η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κι έμεινε εκτός τελικού – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών παραλίγο να κάνει την υπέρβαση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωτ...
20:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Dubai BC – Ολυμπιακός 108-98: «Λύγισαν» στην παράταση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε την κακή του εκκίνηση απέναντι στη Dubai BC, έδωσε ρυθμό στους αντιπάλους...
19:16 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Γκι Ρου: Σάλος με τις δηλώσεις του πρώην τεχνικού της Οσέρ – «Οι γυναίκες έχουν φαρδείς γοφούς για να γεννούν, όχι για να παίζουν ποδόσφαιρο»

Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο 87χρονος Γκι Ρου, ο εμβληματικός προπονητής που συνέδεσε το...
