Έπσταιν: Η γαλλική εισαγγελία ξεκινά έρευνα για φορολογική απάτη σε βάρος του πρώην υπουργού Τζακ Λανγκ

Έρευνα για «φορολογική απάτη» σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας και νυν προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, Τζακ Λανγκ, καθώς και της κόρης του Καρολίν, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση Έπσταϊν.

Έπσταϊν: Η κρυφή απόπειρα να συναντήσει τον Πούτιν – Το δίκτυο που προσπάθησε να στήσει στη Ρωσία

Η έρευνα αφορά «τις αποκαλύψεις της Mediapart σχετικά με την Καρολίν και τον Τζακ Λανγκ» και τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ανέφερε η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro.

Πιέσεις για την προεδρία στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου

Νωρίτερα, ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, τόνισε ο γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τη Βηρυτό. Ο Τζακ Λανγκ «θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών είναι ο βασικός χρηματοδότης του εμβληματικού Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο οποίο πρόεδρος είναι από το 2013 ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ.

Παραίτηση της κόρης του από το συνδικάτο κινηματογραφικών παραγωγών

Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Λανγκ πολλαπλασιάστηκαν μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, αφού δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα η κόρη του Λανγκ, Καρολίν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών έπειτα από τις αποκαλύψεις για την ύπαρξη offshore εταιρείας την οποία είχε συστήσει το 2016 με τον αμερικανό επιχειρηματία.

Πηγή: ΑΠΕ- AFP

