Απειλή για επιβολή δασμών 25% σε χώρες με εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν υπέγραψε ο Τραμπ

Εκτελεστικό διάταγμα που περιλαμβάνει απειλή επιβολής δασμών ύψους 25% σε βάρος χωρών που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν υπέγραψε χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, σε μια επιθετική κίνηση που έρχεται σε μια περίοδο που καταγράφονται σημάδια αποκλιμάκωσης στην ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το διάταγμα υπεγράφη στον απόηχο των συνομιλιών που είχαν στο Ομάν αντιπροσωπείες των δύο χωρών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τον βομβαρδισμό, τον Ιούνιο, ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός διέκοψε έναν προηγούμενο κύκλο συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, για τον οποίο είχε μεσολαβήσει και πάλι το Ομάν.

Παρά το νέο γύρο διαπραγματεύσεων, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη ρητορική των κυρώσεων υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διπλωματικών προσπαθειών και πιέσεων μέσω οικονομικών μέτρων.