Τέμπη – Δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας: «Τα ζητήσαμε από τον Μάρτιο του 2023» – Όσα κατέθεσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος

Το ιστορικό της επικοινωνίας του εφέτη ανακριτή με τον ΟΣΕ για την προσκόμιση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στην υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη ανέλυσε στην κατάθεση του, ο δικηγόρος και πατέρας θύματος της τραγωδίας, Αντώνης Ψαρόπουλος, στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, o κ. Ψαρόπουλος κατέθεσε στη σημερινή συνεδρίαση πως ζήτησε εγγράφως από τον εφέτη ανακριτή να παραδοθεί όλο το βιντεοληπτικο υλικό από τις 29 Μαρτίου του 2023 προσθέτοντας πως στις σχετικές παραγγελίες του ανακριτή προς τον ΟΣΕ αναφέρεται η παράδοση του υλικού και από το σημείο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του επεσήμανε πως με βάση την πραγματογνωμοσύνη για την ανάκτηση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής από τους σκληρούς δίσκους των καταγραφικών υπήρχε η δυνατότητα ανάκτησης του υλικού από 21 έως 31 ημέρες.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 2024 όταν διαπίστωσε πως στο βιντεοληπτικό υλικό που έστειλε ο ΟΣΕ δεν συμπεριλαμβάνονταν ο Εμπορευματικός Σταθμός Θεσσαλονίκης. Η αρχική του υποψία, όπως κατέθεσε, δημιουργήθηκε όταν είδε ξανά τα καρέ που κατάφερε να ανακτήσει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στα οποία συνειδητοποίησε ότι απεικονίζονταν ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και όχι ο Εμπορευματικός.

Ο κ. Ψαρόπουλος στη συνέχεια ρωτήθηκε από την εισαγγελέα για ποιον λόγο ο ίδιος θεωρεί κρίσιμο το συγκεκριμένο υλικό από τον Εμπορευματικό Σταθμό. «Για την πληρότητα της διερεύνησης κατ’ αρχάς. Το βασικότερο όμως εφαλτήριο ήταν η έκρηξη και η πυρόσφαιρα που προκλήθηκε αμέσως μετά την σύγκρουση» απάντησε ο κ. Ψαρόπουλος επισημαίνοντας πως το βιντεολητπικό υλικό θα βοηθούσε να μάθουν τι ήταν αυτό το εύφλεκτο φορτίο που προκάλεσε την ανάφλεξη και την φωτιά που οδήγησε στον θάνατο την κόρη του. Ως προς την ευθύνη των κατηγορουμένων απάντησε πως υπάρχει σίγουρα για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και για τον νόμιμο εκπρόσωπο της Interstar και λιγότερο για τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ ο οποίος δήλωσε την παραίτηση του λίγα 24ωρα μετά το συμβάν.

«Ο σκοπός ήταν ξεκάθαρα η απόκρυψη και η καταστροφή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που είχαν να κάνουν με την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας» τόνισε ο κ. Ψαρόπουλος προσθέτοντας πως αν οι κατηγορούμενοι είχαν πειθαρχήσει στις εντολές του ανακριτή θα υπήρχε η δυνατότητα να ανακτηθεί το υλικό που θα αναδείκνυε τα αίτια της φωτιάς και του θανάτου 27 ανθρώπων.

Στη συνέχεια ο κ. Ψαρόπουλος δέχτηκε τις ερωτήσεις από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορο συγγενών θυμάτων, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κα Κωνσταντοπούλου στάθηκε στο θέμα της αιτίας θανάτου της κόρης του με τον κ. Ψαρόπουλο να απαντά πως είχε δοθεί η εντολή να μην ανοιχτούν τα φέρετρα επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν είχε μείνει ικανοποιημένος με την «απανθράκωση» ως αιτία θανάτου.

Η εξέταση του κ. Ψαρόπουλου ο οποίος προς το τέλος της σημερινής συνεδρίασης είχε φορτιστεί συναισθηματικά ανατρέχοντας στις πρώτες δραματικές μέρες μετά το δυστύχημα θα συνεχιστεί στις 9 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος και ένας πρώην διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Οι τρεις τους παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.