Καρπενήσι: Μυστήριο με την ακέφαλη σορό που εντοπίστηκε σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καρπενήσι: Μυστήριο με την ακέφαλη σορό που εντοπίστηκε σε όχημα που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων

Μία περίεργη υπόθεση που εγείρει ερωτήματα ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές στο Καρπενήσι, όπου, υπό άγνωστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων κοντά στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Ένα στοιχείο που προκαλεί σοκ, είναι πως οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο τη σορό ενός άνδρα ακέφαλη και χωρίς ρούχα.

Κάθε σενάριο ερευνάται, ενώ πληροφορίες του Mega αναφέρουν πως ήταν ένας 59χρονος άνδρας. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα το πρωί και με drone και με θερμικές κάμερες για να δουν και το υπόλοιπο σώμα του ανθρώπου και αν υπήρχε κάποιος άλλος μαζί του μέσα στο αυτοκίνητο.

Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία

«Έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος το όχημα αυτό. Διερευνάται εάν πρόκειται για ατύχημα ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι οι πρώτες ώρες, νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ και η ιατροδικαστική εξέταση. Βέβαια η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται γιατί έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ευρυτανίας, Γιάννης Αράπης, επιβεβαίωσε την κινητοποίηση της υπηρεσίας τους για την ανάσυρση του οχήματος και της σορού.

«Ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας χθες το απόγευμα περί ώρα 16:38, αρχικά από ιδιώτη και από την ΕΛΑΣ, για συνδρομή στην ΕΛΑΣ και παροχή βοήθειας, όταν ένα όχημα κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, σε γκρεμό πάνω από 300 μέτρα. Το όχημα κινείτο στον οδικό άξονα Προυσού – Τόρνου και κατέπεσε πλησίον του Μοναστηριού, της Ιεράς Μονής της Προυσιώτισσας. Έφυγε από τον δρόμο για άγνωστη σε εμάς αιτία και κατέπεσε στον γκρεμό, λίγο πάνω από ένα ποτάμι. Και αμέσως έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία μας. η προανάκριση διενεργείται από την ΕΛ.ΑΣ. Τα αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται από την ΕΛΑΣ, όπου είχαμε συνδρομή και παροχή βοήθειας. Η επιχείρηση και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μεγάλη, διότι ήτανε σε ορεινό δύσβατο σημείο. Κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα από την υπηρεσία, δύο ομάδες ΕΜΑΚ, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ, της 7ης ΕΜΟΔΕ και ορειβατική ομάδα και 15 ανδρών της Πυροσβεστικής, ώστε να έχουμε πριν νυχτώσει μια γρήγορη προσέγγιση και να κάνουμε άμεσες ενέργειες για την ανεύρεση και περαιτέρω ενέργειες», είπε αρχικά.

Νέες έρευνες με drone

«Προσεγγίσαμε το όχημα. Το άτομο ήταν εκτός οχήματος λίγο πιο πάνω απ’ αυτό. Η επιχείρηση έγινε υπό τον φόβο κατολισθήσεων, το έδαφος σαθρό, το ανάγλυφο είναι δύσκολο στην περιοχή. Μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξετάζει όλες τις συνθήκες η αστυνομία, αναφορικά με το πώς βρέθηκε η σορός. Σήμερα παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή, τώρα με το πρώτο φως, προληπτικά να γίνει μία έρευνα μην τυχόν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο μέσα. Ήδη από χθες το βράδυ με drone της Πυροσβεστικής χτενίσαμε την περιοχή αλλά θέλουμε και με το φως της ημέρας», συνέχισε ο κ. Αράπης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:55 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Πύλος: Βίντεο ντοκουμέντο απο την στιγμή του ξυλοδαρμού του κομμωτή για ένα… κούρεμα – «Αν είχε όπλο, θα μου την είχε μπουμπουνίσει»

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης στον 51χρονο κομμωτή από πελάτη του, έξω από το ...
17:57 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βόλος: Στη φυλακή η 38χρονη μητέρα για παιδική πορνογραφία και κακοποίηση ανηλίκου

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της ενώπιον του ανακριτή Βόλου, η 38χρονη μητέ...
17:51 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Στο φως διάλογοι του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων: Οι αναφορές στον «Πούτιν» και τον «Πρόεδρο» και οι παραγγελίες – «Έχει δύο καρούμπαλα εδώ»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που παρουσιάζει το enikos.gr ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος π...
17:35 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά του κοριτσιού με περιπολικό στο νοσοκομείο – Καρέ καρέ οι αγωνιώδεις στιγμές

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των αστυνομικών να μεταφέρουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα