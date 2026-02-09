Η χρέωση στην κάρτα κατέστρεψε έναν γάμο – «Πίστευε πως έπεσε θύμα απάτης αλλά ανακάλυψε την απιστία του άνδρα της»

Ποτέ δεν ξέρεις τι δράμα θα ζήσεις αν είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου. Ο TikToker @buddy.love711 είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου και ένας πελάτης πιάστηκε “στα πράσα” από τη γυναίκα του.

Αρχικά, ο ιδιοκτήτης δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Ήταν μια γυναίκα η οποία, έχοντας δει τον λογαριασμό του εστιατορίου, νόμισε πως έχει πέσει θύμα απάτης.

Στο εστιατόριο είχε πάει πριν από χρόνια με τον άνδρα της. Ήταν σίγουρη πως κάποιος είχε κλέψει τα στοιχεία της κάρτας της.

Έμαθε για την απιστία με τον χειρότερο τρόπο

«Πού και πού, δεχόμαστε τέτοια τηλεφωνήματα, και για όσους δεν το ξέρουν, στα εστιατόρια πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις από τις πιστωτικές κάρτες και αντίγραφο για έξι μήνες ή και περισσότερο, και τις κρατάμε για περιπτώσεις σαν αυτή, όταν κάποιος αμφισβητεί μια χρέωση», εξήγησε ο @buddy.love711.

Κατέγραψε τις πληροφορίες της και είδε ότι η χρέωση ήταν περίπου ένα μήνα πριν. Βρήκε όλες τις συναλλαγές της ημέρας εκείνης και επιβεβαίωσε την απόδειξη με τη γυναίκα.

Έπειτα, τράβηξε μια φωτογραφία της υπογραφής και της την στείλε για να δει αν την αναγνώριζε. Εκείνη είπε ότι έμοιαζε με του άνδρα της, αλλά όχι και ακριβώς. Της εξήγησε ότι για να γίνει συναλλαγή στο εστιατόριο χρειαζόταν να υπάρχει η κάρτα – δεν αρκεί να έχει κάποιος τα στοιχεία της.

Μετά από συζήτηση με τον άνδρα της, ξαναπήρε τηλέφωνο και είπε ότι όντως ο σύζυγός της είχε την κάρτα εκείνη τη στιγμή. Ήθελε να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την ημερομηνία.

«Της έδωσα την ημερομηνία», είπε ο @buddy.love711. «Μου είπε ότι δεν μπορούσε να είναι σωστό, κάτι άλλο έπρεπε να έχει γίνει, γιατί ο άνδρας της έλεγε ότι ήταν εκτός πόλης για δουλειά εκείνη τη μέρα».

Πράγματι, κάτι δεν πήγαινε καλά. Της πρότεινε να δει τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας για να τσεκάρει ποιος χρησιμοποίησε την κάρτα. Τα βίντεο κρατιούνται για 30 μέρες. Η γυναίκα του έδωσε περιγραφή του συζύγου της.

Ένιωθα απαίσια αλλά έπρεπε να ξέρει την αλήθεια

Μετά από 15-20 λεπτά ανασκόπησης του βίντεο από την κεντρική είσοδο του εστιατορίου, είδε κάποιον που ταίριαζε με την περιγραφή του συζύγου. Είχε μπει στο μαγαζί με άλλη γυναίκα.

Το παράνομο ζευγαράκι άρχισε τις αγκαλιές και η γυναίκα τον φίλησε στο μάγουλο. Ο ιδιοκτήτης τράβηξε βίντεο με το κινητό του, κάλεσε τη γυναίκα και της εξήγησε όλη την κατάσταση.

Της έστειλε το βίντεο, και εκείνη μόλις το είδε, άρχισε να να κλαίει. Ο άνδρας ήταν σίγουρα ο σύζυγός της, αλλά η γυναίκα, ήταν μια άγνωστη.

Ο ιδιοκτήτης ένιωσε απαίσια που της αποκάλυψε τα άσχημα νέα, αλλά από την άλλη, πίστευε πως έπρεπε να ξέρει την αλήθεια. Άλλωστε, αν έχεις σκοπό να προδώσεις τη σύντροφό σου και μάλιστα δημόσια, μπροστά σε τόσους μάρτυρες, σημαίνει πως έχει αποδεχτεί και τον κίνδυνο.