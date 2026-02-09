Βαγγέλης Παυλίδης – Μαριάννα Σολκίδου: Σχέδια γάμου

Βαγγέλης Παυλίδης – Μαριάννα Σολκίδου: Σχέδια γάμου

Ο ποδοσφαιριστής Βαγγέλης Παυλίδης, που ήταν συγκλονιστικός στην πρόσφατη νίκη της Μπενφίκα επί της Ρεάλ με συμμετοχή στα τρία πρώτα γκολ της ομάδας του, βιώνει την καλύτερη φάση του όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον περασμένο Ιούλιο ο ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδας έστησε ένα ονειρικό σκηνικό, προκειμένου να κάνει πρόταση γάμου στην επί 10 χρόνια σύντροφό του, Μαριάννα Σολκίδου.

Επειδή και οι δυο τους λατρεύουν το καλοκαίρι, προγραμματίζουν ο γάμος τους να γίνει τους θερινούς μήνες.

Πού θα γίνει ο γάμος

Εκτός απροόπτου, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμούν να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής τους, τη Θεσσαλονίκη, όπου γνωρίστηκαν και είναι μαζί από παιδιά, με τις περισσότερες πιθανότητες η γαμήλια τελετή να γίνει στη Χαλκιδική.

Ο ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα και η σύντροφός του ήδη συγκατοικούν στη Λισσαβώνα. Εχουν συμπληρώσει μία δεκαετία κοινής πορείας, αφού γνωρίζονται από μικρή ηλικία.

Καθώς η σχέση τους έχει δοκιμαστεί στον χρόνο, έκριναν ότι ήρθε η στιγμή να την επισφραγίσουν με έναν γάμο και την υπόσχεση να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Και οι δύο αγαπούν πολύ τα παιδιά και ο ένας θεωρεί τον άλλον τον κατάλληλο άνθρωπο γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η Μαριάννα ήταν πάντα δίπλα του, στους τραυματισμούς και στις δυσκολίες, όπως και εκείνος έχει σταθεί βράχος και σταθερός υποστηρικτής σε κάθε βήμα της.

Η Μ. Σολκίδου έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ως οικονομολόγος και έχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ο Β. Παυλίδης φιγουράρει στο top-5 της Ευρώπης για το «Χρυσό παπούτσι». Ο Ελληνας ποδοσφαιριστής σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 19 γκολ, την ώρα που ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιράζονται την κορυφή στη μάχη για τον κορυφαίο σκόρερ της Γηραιάς Ηπείρου.

