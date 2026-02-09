Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι – Επί 40 λεπτά έκαναν ΚΑΡΠΑ οι γιατροί

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι γονείς του παιδιού που το βράδυ της Κυριακής (8/2) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα συνελήφθησαν και κρατούνται από χθες στο Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Την ίδια ώρα το κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”. Όταν έφτασε το παιδάκι στο νοσοκομείο δεν είχε τις αισθήσεις του και οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 40 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή. Το κοριτσάκι επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε. Οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού έως 2 ετών, ωστόσο οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών.

Τι συνέβη στην πλατεία Κύπρου

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο. Κάποια στιγμή κάποια στιγμή το παιδί ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι.

Περαστικοί που κατάλαβαν τι συνέβη, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

